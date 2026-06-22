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    Vodanovic, Sichel, Desbordes y Toledo son las figuras políticas mejor evaluadas y Boric aparece como principal referente de la oposición

    La encuesta Plaza Pública de Cadem también muestra niveles de imagen positiva para Michelle Bachelet y el exmandatario, mientras que dirigentes de la UDI y del PC concentran las peores evaluaciones ciudadanas.

    Por 
    Roberto Martínez

    La última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la tercera semana de junio, situó al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, como la figura política mejor evaluada del país, consolidando una tendencia observada en mediciones anteriores respecto de la valoración de autoridades por parte de la ciudadanía.

    Según el sondeo, el jefe comunal alcanza un 64% de imagen positiva, ubicándose en el primer lugar entre los personajes políticos evaluados.

    Le siguen los alcaldes de Ñuñoa, Sebastián Sichel, con un 59%; de Santiago, Mario Desbordes, con un 53%; y de Puente Alto, Matías Toledo, con un 52%.

    Entre las figuras políticas con mayor nivel de reconocimiento nacional, la expresidenta Michelle Bachelet registra una imagen positiva de 48%, mientras que el expresidente Gabriel Boric alcanza un 43%.

    La medición también incluyó a las máximas autoridades del Congreso Nacional.

    La presidenta del Senado, Paulina Núñez, obtuvo un 45% de imagen positiva, experimentando una caída de seis puntos porcentuales respecto de la medición anterior. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, alcanzó un 44% de evaluación favorable, lo que representa un aumento de dos puntos en comparación con el sondeo previo.

    Las figuras peor evaluadas

    En el extremo opuesto del ranking aparecen dirigentes políticos que registran los niveles más bajos de valoración ciudadana.

    El exministro Pablo Longueira obtuvo un 25% de imagen positiva, seguido por el senador de la UDI, Javier Macaya, con un 24%.

    La evaluación más baja correspondió al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien alcanzó apenas un 16% de imagen positiva entre los encuestados.

    Boric encabeza liderazgo opositor

    Uno de los resultados más relevantes del estudio apunta a la percepción sobre quién ejerce actualmente el principal liderazgo dentro de la oposición al gobierno del Presidente Kast.

    Ante esa consulta, un 25% de los encuestados identificó al expresidente Gabriel Boric como la principal figura opositora, ubicándolo en el primer lugar de las menciones.

    El exmandatario supera a la exministra y excandidata presidencial Jeannette Jara, quien obtuvo un 16%; al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, con un 13%; a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, con un 8%; y a la exvocera de Gobierno Camila Vallejo, con un 6%.

    Más sobre:Encuesta CademEvaluación positivaTomás VodanovicSebastián SichelMario DesbordesMatías ToledoGabriel BoricNacional

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