La desazón de Bielsa tras el empate ante Cabo Verde que enreda a Uruguay en el Mundial: “A lo mejor, yo me equivoco”

La selección de Uruguay se enreda. Tenía todo para sumar sus primeros tres puntos ante Cabo Verde, un rival que más allá del batacazo con España, parecía inferior en el papel. Sin embargo, el fútbol sabe poco de favoritismos, y más aún en un Mundial: pese a remontar el compromiso en el cierre del primer tiempo, la Celeste dejó escapar la victoria y masticó un amargo empate por 2-2 ante el sorprendente combinado africano.

La cara visible de este paso en falso es Marcelo Bielsa, que ya había sido cuestionado tras la igualdad en el debut con Arabia Saudita. En una escueta conferencia de prensa, el Loco abordó los motivos que desencadenaron la nueva decepción en Norteamérica 2026. De paso, también anticipó el crucial duelo con España, que definirá si clasifican o no a la ronda de dieciseisavos de final del certamen planetario.

“Aún con los goles que recibimos lo deberíamos haber ganado. Tenemos que jugar contra España con la necesidad y la obligación de ganarles. Es un desafío muy grande para todos nosotros. Para mí, que soy el responsable de que Uruguay no haya conseguido más que dos puntos de seis posibles. Y también para el equipo, que tiene la alternativa de cambiar la imagen contra un gran rival. De ningún modo creo que no podamos afrontar ese partido sin ninguna aspiración”, dijo, con un tono de esperanza de cara al choque con los ibéricos.

El rosarino fue consultado por los fallos groseros que, a la postre, derivaron en la anotación de los dos goles de Cabo Verde: en la primera cifra, la barrera se abrió y el tiro libre de Kevin Pina se coló; mientras que en el segundo, un error compartido entre Matías Olivera y Fernando Muslera fue aprovechado por Hélio Varela para la igualdad definitiva.

Uruguay se enredó ante Cabo Verde en el Mundial.

“Los errores de organización que comete un equipo siempre son responsabilidad del conductor, o de entrenador en este caso. Las situaciones no merecen recetas mágicas. Son cosas que suceden en el fútbol, pero no con frecuencia. Evidentemente pagamos muy caros esos errores. Ayudaron a un equipo que, desde mi punto de vista, tiene menos recursos que Uruguay. Yo insisto, lo que pasó después del primer gol se evitaba con mantener el protagonismo que habíamos sostenido. A lo mejor, yo me equivoco. Un señor dijo que habían sido 10 minutos de dominio, yo creo que fueron más”, sentenció.