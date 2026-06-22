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    La hoja de ruta que trazaron EE.UU. e Irán para alcanzar un acuerdo en 60 días tras cumbre mediada por Qatar y Pakistán

    Las delegaciones establecieron mecanismos permanentes de diálogo, abordarán asuntos nucleares y de sanciones, y avanzarán en medidas destinadas a reducir tensiones regionales, incluyendo garantías para la navegación en el estrecho de Ormuz.

    Por 
    Roberto Martínez
    Banderas de Irán y Estados Unidos. Foto: setav.org/archivo.

    Estados Unidos e Irán dieron un nuevo paso en sus esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones bilaterales al concluir la denominada Cumbre del Lago Lucerna, realizada en Suiza, instancia que culminó con la creación de un Comité de Alto Nivel y la definición de una hoja de ruta destinada a alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días.

    Así lo señala una declaración conjunta emitida a inicios de este lunes 22 de junio por los gobiernos de Qatar y Pakistán, países que han actuado como mediadores y facilitadores de las conversaciones desarrolladas en el marco del denominado Memorándum de Entendimiento de Islamabad.

    Según el documento, representantes de Washington y Teherán participaron en una primera ronda de conversaciones de alto nivel en la localidad suiza de Bürgenstock, en un ambiente descrito por las partes mediadoras como “positivo y constructivo”.

    Comité de Alto Nivel supervisará las negociaciones

    Uno de los principales resultados de la reunión fue la creación de un Comité de Alto Nivel encargado de supervisar políticamente el proceso de mediación y coordinar los avances de las distintas mesas de trabajo.

    La nueva instancia recibirá informes periódicos de los negociadores principales y dirigirá grupos especializados enfocados en materias sensibles, entre ellas el programa nuclear iraní, el régimen de sanciones internacionales, mecanismos de monitoreo y procedimientos para la resolución de controversias.

    De acuerdo con la declaración, el objetivo apunta a asegurar la implementación efectiva de los compromisos alcanzados y generar las condiciones para una solución integral de las diferencias entre ambas partes.

    El documento también establece que las delegaciones acordaron una hoja de ruta para intentar alcanzar un acuerdo final dentro de los próximos dos meses.

    Como parte de ese proceso, se iniciarán de inmediato nuevas conversaciones técnicas destinadas a desarrollar los detalles de los entendimientos políticos alcanzados durante la cumbre.

    Asimismo, las partes resolvieron habilitar una línea de comunicación directa para prevenir incidentes y reducir el riesgo de errores de cálculo o malentendidos durante el período de negociaciones.

    Uno de los objetivos específicos de este mecanismo será garantizar la seguridad del tránsito marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo y escenario recurrente de tensiones entre Irán y potencias occidentales.

    Medidas para Líbano

    La declaración también incorpora un componente regional al anunciar la creación de una célula de desescalada vinculada a la situación en Líbano.

    Dicha instancia contará con la participación de las partes involucradas y será facilitada por Qatar y Pakistán con el propósito de supervisar el cumplimiento del término de las operaciones militares en territorio libanés contemplado en el Memorándum de Entendimiento.

    Las conversaciones técnicas sobre este y otros temas continuarán durante los próximos días en Bürgenstock.

    En el texto conjunto, Qatar y Pakistán destacaron el compromiso de Estados Unidos e Irán con una salida negociada al conflicto y valoraron la disposición de ambas delegaciones para mantener abiertas las vías diplomáticas.

    Los mediadores también agradecieron el respaldo brindado por países que han apoyado el proceso de diálogo, subrayando que las negociaciones seguirán desarrollándose con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo que contribuya a la estabilidad regional.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteEE.UU.IránLíbanoCumbre del Lago LucernaMemorándum de Entendimiento de IslamabadQatarPakistánMundo

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