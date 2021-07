Los arriendos de Black Widow en Disney+ impulsaron a la recaudación más exitosa de la pandemia

Finalmente Black Widow fue estrenada alrededor del mundo, logrando cifras que de seguro dibujaron sonrisas en Disney.

A pesar de la pandemia de COVID-19, que mantiene a los cines del mundo operando a media máquina, y que su cifra estuvo por debajo de lo que algunos especialistas habían anticipado, la producción protagonizada por Scarlett Johansson logró la mayor recaudación en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia.

Pero lo más llamativo no está ahí. Claro, la película hizo $80 millones de dólares en Estados Unidos, y otros $78 millones en el resto del mundo, pero la película sumó un elemento más a ese debut de $158 millones de dólares en cines.

A través de su arriendo por el sistema Premier Access del streaming Disney+, Black Widow sumó $60 millones de dólares adicionales. Eso cerró la recaudación total en cerca de $215 millones de dólares. Es la cifra más alta de la pandemia.

En ese escenario, Disney también tiene otras razones para celebrar. De los $158 millones de dólares recaudados en cines, en IndieWire estiman que el estudio se lleva el 50%. Sin embargo, el 100% de lo obtenido en los arriendos de Disney+ va directamente a sus bolsillos. Por eso la película ya generó alrededor de $135 millones de dólares para el estudio.

Para que se hagan una idea, si los $215 millones hubiesen sido recaudados solo en cines, se estima que Disney solo habría obtenido $75 millones de dólares.

Por último, en términos de comparaciones, Black Widow recaudó en Estados Unidos más que películas como Ant-Man and the Wasp, que en 2018, antes de la pandemia, recaudó $76 millones de dólares en Estados Unidos y alrededor de $155 millones a nivel mundial. Claro que la marca de esa película no es tan llamativo y solo sirve para ejemplificar que esta nueva producción a la larga igual estuvo lejos de los mejores hits de la compañía liderada por Kevin Feige.