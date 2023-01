Disney canceló a La Misteriosa Sociedad Benedict tras dos temporadas

A pesar de que recién concluye el primer mes del año, una nueva serie de televisión ya ha sido cancelada. En este caso se trata de The Mysterious Benedict Society (La Misteriosa Sociedad Benedict), la adaptación basada en los libros infantiles de Trenton Lee Stewart y que llegará a su fin tras dos temporadas.

Protagonizada por Tony Hale, quien interpreta a dos personajes clave de la serie, La Misteriosa Sociedad Benedict se enfocaba en las aventuras de cuatro huérfanos con habilidades únicas que ingresan a un internado cortesía de una beca. En ese lugar, son reclutados para salvar al mundo de una crisis llamada “la emergencia”, la cual involucra a un peligroso sujeto que está relacionado con el mismo hombre que los reclutó.

La serie fue impulsada por Matt Manfredi y Phil May, guionistas de películas como “The Invitation” y “Destroyer”, mientras que en la dirección estaban nombres como Darren Swimmer (Smallville), James Bobin ( Flight of the Conchords), Karyn Kusama (The Invitation) y Greg Beeman (Heroes), entre otros.

“Queridos amigos, la temporada 2 marcará el final del viaje de The Mysterious Benedict Society en Disney+. Amamos a todos los que ayudaron a hacer realidad esta experiencia verdaderamente especial y, de hecho, que afirma la vida. No me arrepiento, ¡muy orgulloso de lo que hicimos!”, explicó Phil May a través de un comunicado.

“Lo hicieron de forma maravillosa y nos encantó cada minuto. La belleza del streaming es que el programa vive en Disney+ y puedes encontrarlo cuando quieras visitarlo. Alerta de spoiler sobre cómo termina la historia: los niños siguen siendo amigos para siempre”, finalizó.

La primera temporada se emitió en junio de 2021 y la segunda se estrenó en octubre pasado.