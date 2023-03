Dwayne Johnson se pronunció sobre la recepción de Black Adam y la salida del Superman de Henry Cavill

En el contexto de la alfombra roja para la edición 2023 de los Premios Oscar, Dwayne “La Roca” Johnson habló sobre la recepción de Black Adam.

Aunque el ex-luchador promocionó a su cinta de 2022 como el gran puntapié inicial para una nueva era de las adaptaciones de DC Comics, en última instancia la cinta solo recaudó $392 millones de dólares a nivel mundial y se quedó sin secuela ante los planes impulsados por DC Studios, la nueva división a cargo de las cintas, series y videojuegos de DC que es encabezada por James Gunn y Peter Safran.

Además, pese a que la película trajo de regreso al Superman de Henry Cavill, aquel cameo no condujo a nada y como consecuencia del mencionado plan de DC Studios se informó que el actor de Man of Steel no continuaría dando vida al héroe en la pantalla grande.

En ese escenario, cuando fue consultado sobre la recepción de Black Adam y la situación con Cavill durante la instancia previa a los Premios Oscar, Johnson optó por responder de una manera bastante diplomática.

“Sabes, todo lo que podía hacer y lo que podíamos hacer cuando estábamos haciendo ‘Black Adam’ era dar lo mejor de nosotros, rodearnos de las mejores personas y luego también ofrecer la mejor película que pudiéramos. Nuestro puntaje de audiencia fue en 90 (Rotten Tomatoes*)” dijo el actor a Variety. “Los críticos hicieron un par de tiros. Sin embargo, ese es el asunto”.

“Es casi como cuando tienes un equipo de fútbol profesional y tu mariscal de campo gana campeonatos y el entrenador en jefe gana campeonatos.Y tienes un nuevo dueño, y el nuevo dueño entra y dice no (es) mi entrenador, no (es) mi mariscal de campo. Voy a ir con alguien nuevo”, añadió en referencia a la salida de Cavill y el futuro de Black Adam.

Johnson pasó varios años desarrollando Black Adam, pero por ahora no hay planes para una secuela de la película.

[*Nota: En el momento de redacción de esta nota, Black Adam en realidad tiene un 88% de valoraciones positivas de la audiencia en Rotten Tomatoes versus un 39% de la crítica]