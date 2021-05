El especial de Borat 2 contará con tres colecciones de material nuevo y debutará en Amazon Prime Video la próxima semana

Cuando durante el pasado mes de abril Amazon Prime Video anunció que lanzaría a Borat Supplemental Reportings Retrieved from Floor of Stable Containing Editing Machine, no existía mucha claridad respecto a que involucraría esa producción derivada de Borat 2.

Pero durante este viernes el streaming finalmente aclaró sus planes y explicó que Borat Supplemental Reportings Retrieved from Floor of Stable Containing Editing Machine será un especial compuesto por tres partes y que recogerá material nuevo y que no alcanzó a formar parte de la película más reciente del personaje de Sacha Baron Cohen.

Según recoge Deadline, primera parte de este especial se llamará Borat: VHS Cassette of Material Deemed “Sub-acceptable” by Kazakhstan Ministry of Censorship and Circumcision y contará con “metraje nunca antes visto” de Borat 2.

Por su lado, la segunda parte se presentará bajo el título Borat’s American Lockdown y promete ofrecer un “reality de 40 minutos” enfocado en la convivencia durante la pandemia de Borat con Jim Russell y Jerry Holleman, dos sujetos que realizan teorías conspirativas.

Y finalmente la tercera parte de este especial será Debunking Borat, una serie de seis cortos documentales donde expertos desmentirán las teorías de los mencionados compañeros de Borat.

Los cortos también tendrán nombres dignos de las aventuras del reportero de Kazajistán y se llamarán “Vaccine Microchip”, “Mail-in Ballots Scam”, “Soros”, “China Virus”, “Gates’ Bricks “y “Hillary Clinton & Blood Libel”.

Si bien ya se había lanzado un tráiler para Borat Supplemental Reportings Retrieved from Floor of Stable Containing Editing Machine, puedes ver un nuevo video promocional aquí:

Borat Supplemental Reportings Retrieved from Floor of Stable Containing Editing Machine se estrenará el 25 de mayo mediante Amazon Prime Video.