Un tráiler anunció que Borat 2 tendrá un especial con material nuevo

Una nueva versión de Borat 2 estaría en camino. Durante este jueves y sacando a colación al “Snyder Cut” de Justice League, la cuenta oficial de la saga protagonizada por Sacha Baron Cohen anunció a Borat Supplemental Reportings Retrieved From Floor of Stable Containing Editing Machine.

Si bien aún no hay muchos detalles sobre esa producción, el tweet del anuncio que posteriormente fue eliminado planteó que “la gran nación de Kazajstán vio al Snydercut y presenta a Estados Unidos el nombre más largo para un especial: Borat Supplemental Reportings Retrieved From Floor of Stable Containing Editing Machine”.

Como podrán ver en el siguiente tráiler, todo apunta a que este especial será una versión extendida (o corte diferente) de Borat 2:

De hecho, desde Variety sostienen que será un “especial de varias partes con metraje detrás de escena” de la película que se estrenó durante el año pasado.

Por mientras aún no hay una fecha de estreno ni mayores detalles sobre lo que incluirá Borat Supplemental Reportings Retrieved From Floor of Stable Containing Editing Machine, solo esta claro que esta apuesta llegaría “próximamente” a Amazon Prime.