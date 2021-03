El Snyder Cut de Justice League también incluiría una historia del origen de las Amazonas

En la primera película de Wonder Woman se explicó una parte de la historia de origen de las Amazonas en el marco del relato sobre Ares que Hippolyta le contó a la pequeña Diana, pero parece que esa no es la única explicación para el pueblo de guerreras que se establecerá en las películas de DC.

De acuerdo a Connie Nielsen, la actriz que interpretó a Hippolyta en Wonder Woman, Wonder Woman 1984 y Justice League, el “Snyder Cut” también contará con una escena enfocada en el pasado del pueblo de Diana.

“Así que fue muy interesante, porque primero filmé Wonder Woman y luego entramos en Justice League, después de filmar Wonder Woman”, contó Nielsen a Comicbook. “Y Wonder Woman realmente te lleva a una especie de origen, un poco de trasfondo para Wonder Woman. Pero increíblemente, Justice League en realidad te lleva a una historia de origen”.

Obviamente la actriz no detalló cómo ni en qué parte de la película se presentará esa historia de las Amazonas. No obstante, la intérprete de Hippolyta aseguró que está emocionada de que los fanáticos vean ese momento.

“No puedo decir mucho, pero lo asombroso fue que eso realmente fue parte de la historia que (Snyder) construyó en Justice League, así que hay como un origen, una historia de origen también”, añadió la actriz. “Estoy muy emocionada de ver cuánto de eso podrán ver ustedes. Obviamente, hay mucha gente que ama a las Amazonas y creo que estarán emocionados de ver incluso más cosas de la cultura amazónica. Verán lo geniales que son las amazonas“.

De acuerdo a los detalles que se conocen hasta ahora, la versión de Justice League de Zack Snyder contemplará una escena donde las Amazonas lucharán contra Steppenwolf por una Caja Madre y también tendrá una secuencia donde se repasarán los antecedentes de Darkseid con la Tierra, por lo que cualquiera de esos momentos podría dar pie a una exploración más detallada sobre el origen del pueblo de Wonder Woman.

El estreno de la versión de Justice League de Zack Snyder está fijado para este 18 de marzo.