“Es la mejor película de superhéroes que he visto”: El CEO de Warner Bros Discovery no escatimó en elogios para The Flash

El público y la crítica todavía no tienen la oportunidad de ver The Flash, sin embargo, distintos ejecutivos de Warner Bros Discovery siguen insistiendo en que la cinta sobre el velocista escarlata sería una de las mejores producciones de superhéroes.

Como recordarán en el anuncio de DC Studios James Gunn aseguró que The Flash sería una gran película y ahora David Zaslav, el CEO de Warner Bros Discovery, dijo algo similar.

En el contexto de la presentación de Warner Bros en la Cinema Con 2023, Zaslav contó que ha visto The Flash varias veces y no escatimó en elogios para la cinta dirigida por Andy Muschetti (It) en base a un guión de Christina Hodson (Birds of Prey).

“Vi The Flash. La he visto tres veces. Es una película muy emotiva. Van a pasar por todas las emociones”, dijo Zaslav (vía Variety). “Para mí, es la mejor película de superhéroes que he visto”.

De acuerdo a lo que se ha revelado hasta ahora, The Flash seguirá a Barry Allen (Ezra Miller) en una aventura a través del Multiverso en que no solo conocerá a su versión de otra Tierra, sino que también se encontrará con otros héroes como Batman (Michael Keaton) y Supergirl (Sasha Calle). Pero no todo será diversión ya que Flash y compañía deberán lidiar con nada más ni nada menos que la amenaza de Zod (Michael Shannon).

Si bien Zaslav no profundizó más en la premisa de The Flash, el ejecutivo aprovechó su presentación en la Cinema Con para explicar el enfoque del negocio Warner Bros y aseguró que la compañía no cree en las cintas para el streaming. Algo que evidentemente reafirma por qué la cinta de Batgirl, ideada inicialmente para HBO Max, fue cancelada.

“No creemos en las películas para streaming”, dijo Zaslav (vía Deadline). “Las películas (de los cines) funcionan sustancialmente mejor cuando las llevamos a HBO Max que cualquiera de las películas directo al streaming. Lo dijimos hace nueve meses y lo dijimos hace seis meses. Nunca nos hemos sentido más fuertes al respecto”.

The Flash se estrenará en cines durante junio de este año, pero se espera que las primeras reacciones a su premisa aparezcan tras su función en la Cinema Con este 25 de abril.