Es oficial: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tendrá una secuela dirigida por Destin Daniel Cretton

En un movimiento que parecía inminente considerando la forma de operar de Marvel Studios, durante esta semana finalmente se confirmó la realización de una secuela de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

De acuerdo a Deadline, Disney ya dio luz verde para el desarrollo de otra película de Shang-Chi que será dirigida por Destin Daniel Cretton en el marco de su nuevo acuerdo con Marvel Studios y Onyx Collective de Hulu.

Por supuesto, en estos momentos no hay muchos detalles sobre lo que podría involucrar una nueva película de Shang-Chi más allá de lo que se planteó en la conclusión y escenas post-créditos de la primera cinta del personaje. Sin embargo, parece pertinente tener en cuenta que esta secuela no es el único proyecto que Cretton desarrollará para el MCU y también está trabajando en una nueva serie para Disney Plus.

“Destin es un colaborador increíble que aportó una perspectiva y una habilidad únicas a Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Pasamos un tiempo fantástico trabajando juntos en la película y él tiene muchas ideas interesantes para que las historias cobren vida en Disney Plus, así que estamos encantados de expandir nuestra relación con él y estamos ansiosos por comenzar”, comentó Kevin. Feige, presidente de Marvel Studios y director creativo de Marvel.

La secuela de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings aún no tiene una fecha de estreno.