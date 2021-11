Gael Garcia Bernal será el Hombre Lobo en el nuevo especial de Marvel Studios para Disney Plus

Después de una serie de rumores al respecto Marvel Studios finalmente estaría concretando sus planes para llevar al Hombre Lobo de Marvel Comics a la pantalla, y es que aunque la compañía aún no anuncia nada de manera oficial, un nuevo reporte sostiene que Kevin Feige y compañía ya habrían elegido al actor que tendrá la misión de interpretar a ese personaje.

Concretamente desde el portal The Wrap reportan que el actor Gael Garcia Bernal (Mozart in the Jungle, No) interpretará al Hombre Lobo en el nuevo especial de Marvel Studios enfocado en ese personaje y que está en desarrollo para Disney Plus.

El reporte de The Wrap no detalla en qué versión del personaje que también es conocido como Werewolf by Night se enfocará esta nueva producción ya que en los cómics tanto un personaje llamado Jack Russell como uno denominado Jake Gomez han sido conocidos con ese nombre.

En ese sentido, mientras aún hay dudas sobre la trama de esta producción, el reporte sobre la elección de Bernal para el papel concluye apuntando a que la idea sería comenzar la producción de este especial de Halloween a inicios de 2022.