Guillermo del Toro intentará hasta la tumba realizar “En Las Montañas de la Locura”

A comienzos de la década pasada, luego de que cortó su historia junto a la adaptación de “El Hobbit”, el director Guillermo del Toro se trazó un objetivo gigantesco: concretar una adaptación de “En Las Montañas de la Locura”, el clásico de H-P. Lovecraft.

Todo parecía bien encaminado. James Cameron era el aval como productor, Tom Cruise estaba asegurado para protagonizar y el trabajo de pre-producción avanzaba viento en popa, hasta que el proyecto se cayó completamente debido al alto costo que implicaba para una producción que restringiría a su audiencia para un público adulto.

Pero el director mexicano no desiste en su idea de llevar a cabo la adaptación. De hecho, no lo hará hasta que literalmente descanse en paz.

“Esto es por qué uso este anillo desde que el proyecto fue cancelado. Este es el anillo sobre la universidad falsa, la que aparece en el libro, la Universidad Miskatonic. Y lo voy a usar hata que haga la película. Ellos quizás tengan que enterrarme con el”, explicó en una entrevista con IndieWire.

“Es difícil de abordar. Teníamos a James Cameron como un co-productor junto a mi... teníamos a Tom Cruise... y pensábamos que la íbamos a hacer, pero no lo hicimos. No pasó. Estas no son decisiones que tomas. La mayoría de los directores existimos en un mundo que se mueve muy por arriba de nuestros pagos. La gente cree que nuestras carreras son una serie de decisiones. Nuestras carreras son una serie de accidentes que pasan con nuestras decisiones al tope. No decides hacer una película en vez de la otra”, recalcó.

“En las Montañas de la Locura” es un texto clásico de terror que aborda cómo una expedición da con ruinas antiguas en la Antártida, que los conduces a un escenario de pingüinos gigantes, horrores ancestrales que simplemente no se pueden describir en nuestro lenguaje y aquello que espera soñando en la Ciudad de R’lyeh.