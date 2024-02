Jacob Elordi es investigado por presunta agresión a productor: le habría pedido ‘agua de bañera’ como en Saltburn

El actor de 26 años, Jacob Elordi, está siendo investigado por la policía de Nueva Gales del Sur, en Australia, por presunta agresión a Joshua Fox, un productor del programa matinal The Kyle and Jackie O Show, de la cadena australiana KIIS FM, de acuerdo a lo que consignó The Daily Telegraph de Australia.

Conocido por sus papeles en Euphoria, la trilogía de El stand de los besos y la polémica película Saltburn, el intérprete, junto a dos amigos, habrían arrinconado presuntamente a Fox contra una pared, con una actitud violenta y agresiva, el pasado sábado 3 de febrero.

Según lo relatado por el productor del programa en un audio, todo se desencadenó cuando este le pidió a Elordi si podía rellenar un recipiente con el agua de su bañera en Saltburn. A modo de contexto, en la cinta de Amazon Prime Video, el protagonista interpretado por Barry Keoghan bebe agua de la tina donde el personaje de Elordi se había masturbado previamente; una escena que se volvió icónica del filme y que conmocionó a los espectadores.

El productor se habría acercado al actor mostrándole un recipiente con una etiqueta que decía “agua de baño de Jacob Elordi”. El recipiente en cuestión sería un regalo de cumpleaños para la locutora del programa, Jackie O, “gran fan de la película”, según le explica Joshua Fox.

Sin embargo, el actor que será el monstruo de Frankenstein en la próxima adaptación de Guillermo del Toro no se mostró emocionado por la idea. El actor le habría pedido a Joshua Fox que dejara de filmar y que eliminara las imágenes grabadas, a lo que el productor se negó.

“Él es mucho más alto que yo. Estaba tan cerca de mí que podría haberle besado. Estaba a un palmo de mi cara, me sentía bastante intimidado. Jacob me exigió que borrara las imágenes y yo le dije que no las íbamos a utilizar. Pero un interruptor se activó de repente y se volvió más agresivo. Pensé que algo grave iba a suceder porque no podía moverme, estaba rodeado contra esa pared. Jacob se dio la vuelta, me empuja contra la pared y me pone las manos en la garganta”, relataba el productor, que decidió no presentar cargos contra el actor.

En una declaración a Variety, la policía de Nueva Gales del Sur dijo que están investigando el asunto. “Los agentes adscritos al Comando del Área de Policía de Eastern Beaches están investigando después de que un hombre fuera supuestamente agredido frente a un hotel en los suburbios del este de Sydney”, se lee en un comunicado de la policía de Nueva Gales del Sur. “A eso de las 15.30 horas del sábado 3 de febrero de 2024, se informó a la policía que un hombre de 32 años presuntamente había sido agredido por un hombre de 26 años. El hombre no sufrió ninguna herida. Las investigaciones sobre el incidente continúan”.