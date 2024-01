De Nate en Euphoria a Elvis en Priscilla: La vertiginosa carrera de Jacob Elordi

El stand de los besos se estrenó la madrugada del 11 de mayo de 2018 en Netflix. Al despertar esa mañana, Jacob Elordi vio como tenía 4 millones de nuevos seguidores en su cuenta de Instagram. Ya no era un joven cualquiera, sino un famoso galán de Hollywood.

Jacob Elordi (Brisbane, 1997) es un actor australiano de 26 años que fue catapultado a la fama gracias a la adaptación de un libro de Wattpad, El stand de los besos, donde interpretó a Noah Flynn, el interés amoroso de la protagonista, Elle Evans (Joey King).

Tras ese éxito, su papel como Nate Jacobs en Euphoria (2019) serie de HBO, lo coronó como una de las jóvenes promesas del rubro.

Actualmente, el actor australiano lleva una ajustada agenda, con proyectos frescos como la biográfica Priscilla (2023), donde encarna a Elvis Presley; la controversial Saltburn (2023), y otros proyectos venideros como las adaptaciones On Swift Horses (Daniel Minahan) y Frankenstein (Guillermo del Toro).

“Definitivamente, quiero estar al servicio de los cineastas. Siempre”, dijo recientemente Elordi en una conferencia virtual a la que asistió Culto. Así, a disposición de los creadores, Jacob Elordi sigue sumando títulos a su carrera, transformándose en memorables personajes.

Jacob Elordi: El rey de las hadas

Desde joven, el intérprete se sintió atraído por la actuación. Veía en los actores Marlon Brando y en Laurence Olivier referentes, devoraba perfiles y biografías de otros célebres artistas y veía películas en la biblioteca de su escuela.

No obstante, la dualidad de sus gustos le trajo algún que otro mal rato en su etapa escolar. Era un buen atleta, miembro del equipo de rugby, pero también un activo partícipe de obras de teatro. “Desde el momento en que hice una obra de teatro me llamaron gay en la escuela”, cuenta en una entrevista a GQ.

“Pero tenía mucha confianza en mí mismo porque podía hacer ambas cosas: era bastante bueno en el deporte y creo que era bastante bueno en el teatro. Sentí que estaba por encima de eso o que me hacía sentir mayor”, continúa.

Uno de sus primeros papeles fue como Oberón, el rey de las hadas, en El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare. “Pensé, si voy a ser el Rey de las Hadas, seré el Rey de las Hadas más sexy que jamás hayas visto. Empecé a darle la bienvenida a ese tipo de personajes. Empecé a darle la bienvenida a la feminidad. Empecé a hablar con las manos. Realmente comencé a interpretar al actor”, sostuvo en la misma entrevista.

La catapulta: El stand de los besos

Bien sabida es la incursión de Jacob Elordi por las adaptaciones de las novelas de Beth Reekles. Sin embargo, hay cierta aparición que muchos seguidores del artista desconocen, y se trata de su fugaz - y no acreditada - participación en Los Piratas del Caribe: la venganza de Salazar, en 2017, según sostiene SensaCine.

Ahora bien, el joven actor se posicionó como uno de los galanes de 2018, cuando se estrenó El stand de los besos. En dicha cinta interpretaba a Noah Flynn, el estereotipo de chico malo, mujeriego y deportista, que comienza en secreto una relación con Elle Evans, la mejor amiga de su hermano menor, Lee.

Jacob Elordi y sus primeros pasos en la pantalla grande: El stand de los besos

Sin embargo, el actor australiano no se muestra satisfecho con su participación en la franquicia juvenil de Netflix. “No quería hacer esas películas antes de hacerlas. Esas películas son ridículas. No son universales. Son un escape”, declaró recientemente Jacob Elordi, causando sorpresa en sus compañeros de elenco.

Su primera relación pública

Es frecuente que el romance supere la ficción. Los jóvenes Jacob Elordi y Joey King se hicieron pareja en 2017, durante el rodaje de El stand de los besos, relación que aumentó la popularidad del filme y de ambos actores.

“Es una experiencia muy interesante conocer a tu novio en el set porque pasan mucho tiempo juntos y se vuelven muy unidos muy rápido. Pasábamos 17 horas al día juntos, y todos nosotros salíamos después de trabajar para ir a ver películas y así. Fue grandioso”, le comentó Joey King a la revista Bello cuando ya se hizo pública la relación.

Jacob Elordi y Joey King se conocieron en la grabación de El stand de los besos

Sin embargo, su historia de amor llegó a su fin a fines de 2018, antes de las grabaciones de la secuela de la película juvenil. El interés por cómo sería el ambiente en el set de El stand de los besos 2 (2020) aumentaba la expectación por la película y por las vidas paralelas de King y Elordi.

La euforia

Cuando terminaron las grabaciones de la primera entrega de El stand de los besos, el panorama no era muy alentador para Jacob Elordi. Se mudó a Los Ángeles y turnaba sus noches entre el sofá de un amigo y el asiento trasero de su Mitsubishi del año 2004.

“Creo que me quedaban, no sé, 400 u 800 dólares en mi cuenta bancaria, y Euphoria fue mi última audición antes de irme a casa por un tiempo para ganar algo de dinero y recuperarme”, contó a GQ.

Ya con el papel de Nate Jacobs en Euphoria (2019), la panorámica mejoraba para el australiano. En medio del rodaje de la serie de HBO, uno de los productores notó cuánto tiempo pasaba aquel joven en su auto, así que le arrendó una pieza en el Standard de West Hollywood y su situación cambió.

“Cuando trabajo con Sam (Levinson, uno de los creadores de Euphoria), estoy en las trincheras con él, confío en él y trabajo hasta los huesos para él. Creo que he leído a gente que dice: ‘Mira, esa es una mala imagen para establecer, no deberías tener que esforzarte hasta los huesos para crear arte’. A la mierda eso. Lo disfruto”, declaró el actor.

Su papel en Euphoria le valió aplausos de sus seguidores, que valoraban la transformación de Elordi en un personaje lleno de matices, con un pasado oscuro.

Además, nuevamente se involucraba con una de sus compañeras de elenco: Zendaya. La relación con la dos veces ganadora del Emmy causó furor en redes sociales. Rumores, fotos en Grecia y la no confirmación explícita del romance encendían Internet, hasta que la ruptura a mediados de 2022 apagó cualquier apuesta por la pareja de estrellas.

Jacob Elordi y Zendaya se conocieron en el rodaje de Euphoria

En cuanto a Euphoria, ya está confirmada la tercera temporada de la serie, la que se espera llegue este 2024.

El futuro

Jacob Elordi ha participado en numerosas producciones, e incluso, ha cerrado la puerta a otras, como ser el nuevo Superman. “Me pidieron que adicionara para Superman. Inmediatamente, dije ‘no, gracias’. Eso es demasiado. Eso es demasiado oscuro para mí”, reveló en una entrevista.

Aguas profundas (2022) fue uno de los filmes en los que participó en 2022, pero sin dudas, el 2023 fue su año.

A inicios de diciembre se estrenó The Sweet East en Estados Unidos y a fines de ese mes, Priscilla, de la directora Sofia Coppola. Este último lanzamiento lo ubicó en el ojo de los fanáticos de Elvis y por supuesto, de la crítica especializada ad portas de la temporada de premios.

No obstante, diciembre trajo consigo otro estreno que lo ubicó en el centro de la atención. Se trata de Saltburn, dirigida por la ganadora del Oscar Emerald Fennell, donde Jacob Elordi interpreta a Félix, un joven aristócrata rico que, con soltura de cuerpo, muestra toda su sensualidad a los ojos de su coprotagonista, Barry Keoghan.

Asimismo, este año ya se estrenó una nueva cinta del actor australiano, He went that way, una película de crimen y suspenso cuya fecha de estreno en Latinoamérica aún se desconoce.

¿Qué más se viene en la agenda de Jacob Elordi? Se espera el estreno de Oh Canada, dirigida y escrita por Paul Schrader (Taxi Driver), donde participan renombrados actores como Richard Gere y Uma Thurman.

Además, el lanzamiento de On Swift Horses (Daniel Minahan), donde actuará con el mexicano Diego Calva, visto recientemente en la serie Narcos: México y en Babylon, la última película de Damien Chazelle.

Por el momento, una de las últimas noticias reveló que será Elordi quien interpretará al monstruo de la adaptación de Frankenstein de Guillermo del Toro, papel que sin lugar a dudas pondrá a prueba nuevamente al joven actor.