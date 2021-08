HBO Max no concertará a Overlook, la serie spin-off de El resplandor producida por J.J. Abrams

Mucho antes de que HBO Max comenzara a operar se reveló que uno de los primeros proyectos en desarrollo para la plataforma era nada más ni nada menos que una serie centrada en el Hotel Overlook de El resplandor. Pero ahora que HBO Max ya está operando e incluso está disponible en varios países, se reveló que aquel proyecto finalmente no llegará a la plataforma.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, HBO Max dio un paso al costado de la serie que simplemente se llamaría Overlook y como consecuencia de esa decisión actualmente Bad Robot, la productora de J.J. Abrams, estaría en busca de una nueva casa para la serie.

Por supuesto, un proyecto inspirado en esa clásica locación de la novela de Stephen King no deja de ser llamativo por lo que aunque aún no hay nada sellado, The Hollywood Reporter sostiene que “Netflix se encuentra entre los postores de la serie y es considerado el pionero en conseguir el proyecto”.

En ese sentido, como aún queda esperanza para la eventual realización de Overlook, cabe señalar que esta apuesta de terror buscaría “explorar las aterradoras historias no contadas del hotel encantado más famoso de la ficción estadounidense”.