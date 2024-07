La injusta nominación de Shelley Duvall en los Razzie por El resplandor (que terminaron rectificando)

La carrera de la actriz estadounidense Shelley Duvall, fallecida este jueves a los 75 años en su hogar en Texas, sin duda, quedó marcada por su rol como Wendy Torrance en El resplandor (1980), la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Stephen King, que dirigió Stanley Kubrick y protagonizó Jack Nicholson.

Su trabajo en esa película perdura al recordar a una estrella que se impuso con el premio a la mejor actriz en Cannes por Tres mujeres, de Robert Altman, y compartió cartel con el elenco de Annie Hall, de Woody Allen.

En la cinta de Kubrick, Shelley Duvall se llevó la mayor atención de un realizador obsesionado con privilegiar la expresividad de los actores. Para plasmar eso en pantalla con autenticidad, el plan del director en el rodaje fue mantener a la actriz en constante estado de tensión. El cineasta fue hasta el límite. No dudó en humillarla delante de sus compañeros y pidió que el resto del equipo le hablara lo menos posible, para así generar el sentimiento de soledad y angustia. “Me presionó y me presionó más de lo que nunca me habían presionado antes. Es el papel más difícil que he tenido que interpretar”, expresó la artista al hablar sobre ese rol. En la icónica escena del bate, no se le avisó a Duvall lo que sucedería, a fin de verla con auténtica cara de pavor. La secuencia se repitió en 127 tomas, para lograr la perfecta. Duvall, exhausta y deshidratada, no podía más. El estrés emocional fue tal, que a la actriz se le caía el cabello.

La nominación de Shelley Duvall a los Razzie

La crítica de entonces, sin embargo, no la favoreció. De hecho, tanto Kubrick como Duvall fueron nominados a los Golden Raspberry Awards, también conocidos como los Razzie, que seleccionan lo peor de la industria cinematográfica.

Hace unos años, al dejar sin efecto su galardón a Bruce Willis por la peor actuación en una película de 2021, ante el diagnóstico de afasia del actor, los Razzie también confirmaron que las circunstancias atenuantes también se aplicaron a Duvall.

“Como mencionamos recientemente en una entrevista de Vulture, las circunstancias atenuantes también se aplican a Shelley Duvall en El resplandor. Desde entonces, descubrimos que la actuación de Duvall se vio afectada por el trato que Stanley Kubrick le dio a ella durante toda la producción. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para rescindir esa nominación también”, señalaron los responsables de esas premiaciones.

“Pero luego, estaba Stanley Kubrick...”

Además de la mencionada entrevista en Vulture en que los fundadores de los Razzie John J.B. Wilson y Maureen Murphy, admiten haber errado, también se refirieron al tema en su blog, en un post en el que culpan únicamente a Kubrick por “la estridente y exagerada actuación” que le valió a Duvall figurar entre las diez nominadas a peor actriz en la primera edición de los premios. El “reconocimiento” entonces se otorgó a Brooke Shields por La laguna azul.

En 2016, una Shelley Duvall retirada concedió una entrevista en que recordó esos aterradores 13 meses de rodaje de El resplandor. “Había un gran elenco. Todos eran personas maravillosamente divertidas...pero luego estaba Stanley Kubrick, el director de esta obra maestra icónica. Todo lo que diré es que si el director no hubiera hecho lo que hizo, con tanta fuerza y crueldad, no habría obtenido el mismo resultado en la película”.