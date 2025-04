Boric y su pareja se van a vivir juntos a la casa de Yungay a días del inicio del prenatal por su primera hija

De a poco, Cristián Carrasco, uno de los hermanos mayores de Paula Carrasco Carrasco, la exseleccionada nacional de básquetbol y actual pareja del Presidente de la República ha estado retirando los muebles y enseres desde el departamento que la joven ingeniera química y master en meterorología arrendaba en la comuna de Providencia. La mundanza comenzó la ultima semana de marzo, a días del inicio de la licencia de prenatal de 42 días legales previos a la fecha estimada de nacimiento de Violeta, la primera hija del Mandatario, y cuyo nacimiento se espera que ocurra dentro del mes de junio.

Algunos de los muebles ya fueron trasladados por la familia de la joven hasta la casa que arrienda el Presidente Gabriel Boric en la calle Yungay, en el centro de Santiago, en los días previos al viaje del Jefe de Estado a la India, lo que refuerza la versión de cercanos a la pareja de que vivirán juntos la última etapa del embarazo de Paula y el nacimiento de Violeta. Hasta ahora, ambos mantenían casas separadas, aunque desde enero de 2024 cuando se conoció que el mandatario tenía una nueva pareja, tras el término de su relación con la antropóloga y cientista política Irina karamaros, Boric pasaba parte de la semana en el departamento de su pareja.

“Hace un par de semanas dejamos de ver las camionetas de la escolta presidencial frente al edificio, comentaban vecinos de la pequeña calle de una sola cuadra, en la comuna de Providencia, donde llegó a vivir Paula Carrasco y su hijo de 8 años -producto de una pareja anterior- en agosto del año pasado. Por esa misma fecha, los vecinos dejaron de verla a ella también. “Solía salir muy temprano en la mañana, para llevar a su hijo al colegio y no volvían hasta muy tarde. Y aunque no han devuelto el departamento aún, desde hace varios días, afirman los vecinos, ya no lo ocupan.

Consultados por La Tercera, desde Presidencia señalaron que no emitirán comentarios y que será el Presidente quien decidirá qué y cuándo informa respecto del embarazo de su pareja y la venida de su primera hija.

Miembros de la familia del mandatario indican que hace muchos años, cuando Gabriel Boric fue electo diputado, habían acordado como grupo familiar el no hablar de temas de la vida privada. Una decisión que fue refrendada al asumir en La Moneda y que han vuelto a recordar en los últimos meses en el círculo familiar luego que se conociera la noticia de que el jefe de Estado sería padre por primera vez.

Quienes han trabajado de cerca con el Presidente Boric saben lo celoso que es respecto de su vida personal y lo difícil que ha sido para él acostumbrarse al hecho de que, por la importancia del cargo que ocupa hay situaciones y hechos del ámbito privado han pasado a ser de interés público. “Pese al tiempo que lleva en La Moneda, si le dices que es el hombre más importante de Chile, te mira como si lo estuvieran agarrándo para la broma”, recuerda uno de sus más cercanos excolaboradores. Y si se trata de algo personal, “te para en seco. ‘Él escucha, pero luego te dice: ‘Eso es algo que yo veré cuando y cómo informar”, señalan en Palacio. Así ocurrió, por ejemplo, cuando la prensa pedía información sobre el fin de la relación con la ex primera dama, o detalles de su nueva vida amorosa.

El nacimiento de un hijo de un jefe de estado o de gobierno durante el periodo de su mandato es de por sí algo inusual. Si bien en la historia de Chile, ya hay precedentes: Manuel Blanco Encalada, Manuel Bulnes, Manuel Montt y Carlos Ibañez del Campo. En el caso de Gabriel Boric hay elementos que hacen que este hecho sea inédito. Será la primera vez en Chile que tendremos un Presidente papá soltero y que no vivía con la madre de su hijo. Esta última circunstancia cambiará en los próximos días.

Cercanos al mandatario afirman que era impensable que Boric y Paula Carrasco no vivieran juntos desde antes del nacimiento de su hija Violeta. “Gabriel es una persona tremendamente guaguatera y apegada a sus seres queridos” dicen amigos del Mandatario. Cuando nació su sobrino León, el hijo menor de su hermano Simón y de Fiona Bonatilo, el Presidente asistió al hospital durante el parto, y en la hora de almuerzo o al anochecer se arrancaba cada vez que podía a la casa de su hermano a ver al bebé. Lo mudaba, alimentaba y hacía dormir, señalan sus cercanos. En sus redes sociales, Gabriel Boric ha subido varias fotos cuidando a su sobrino más pequeño. Incluso lo ha hecho dormir en uno de los sillones del despacho presidencial en el segundo piso de La Moneda, mientras él está trabajando.

“Gabriel no habla mucho de su relación con Paula, ni comenta de su vida privada. Pero, por su forma de ser, es impensable que no sea un padre muy presente”, señala un amigo personal del mandatario. En el círculo más cercano, confirman eso sí que sabían que ellos habían decido vivir juntos en los meses previos al nacimiento de su hija.

La reserva que ha mantenido la pareja,aseguran cercanos, también se debe al interés de Gabriel Boric por proteger a Paula de la sobrexposición pública, algo a lo que ella no estaba acostumbrada y a la que se vio abruptamente expuesta tras convertirse en uno de los rostros de los Panamericanos Santiago 2023 y luego cuando trascendió que era la pareja del Presidente. A partir de ese momento, todas las solicitudes de entrevista o de información que llegaban al ministerio de Medioambiente, cartera donde ella trabaja, fueron derivados directamente a Presidencia.

Aunque es conocida su relación con el Mandatario, hasta el momento de salir de prenatal, Paula había optado por no poner una foto de Gabriel Boric sobre su escritorio en el piso 8 del Ministerio de Medioambiente. En el departamento de Mitigación y Transparencia Climática, la joven química de la Universidad de Chile y master en climatología y meteorología, trabaja junto a otros tres funcionarios, a cargo de cooperar en el inventario de emisiones de efecto invernadero. ”Una fotografía que se hace cada dos años de las emisiones de gases de efecto invernadero en Chile y que sirve para elaborar el informe que Chile entrega a la convención marco de Cambio climático y que a su vez se utiliza de base para los compromisos que adopta el país para mitigar y cumplir las metas”, explicó ella sobre cuál era su trabajo específico en el departamento de Cambio Climático al que llegó a trabajar a honorarios el primero de febrero de 2023.

“Ella es muy ‘piola’, muy gentil con todos y siempre está dispuesta a colaborar si alguien le pide ayuda. Saluda a todo el mundo, aunque no los conozca y si alguna vez le contste de un problema, ella va a preguntarte cada vez que te vez si estás mejor”, comentan sus compañeros de trabajo.

En junio de 2023, en la cartera de mediomabiente le ofrecieron pasarla a contrato, lo que implicaba un aumento salarial. “A ella le complicó mucho, porque pasaba a tener control horario y eso le impediría seguir entrenado y compitiendo como basquetboslista, por lo que pidió que el cambio se ejecuta en diciembre, cuando ya hubiera terminado los panamericanos”, afirman fuentes de la cartera de Mediomabiente.

Por entonces, Paula entrenaba en Viña del Mar con el equipo del Club Sportiva Italiana. “Se iba todas las tardes a Viña del Mar en bus después del trabajo para poder entrenar. A veces, cuando no le tocaba quedarse con su hijo, se quedaba a dormir en Viña y rgresaba al día siguiente directo al Ministerio. Pero la mayor parte de los días, tenía que regresar a Santiago despues de entrenar”, recuerdan sus cercanas.

Fue precisamente por su rol como deportista y seleccionada nacional de basquetbol por lo que conoció al Presidente.

En medio de la fiebre por los Panamericanos de Santiago 2023, en el Ministerio de Medioambiente buscaron la forma de potenciar el rol de la cartera y se encontraron con que una de sus funcionarias participaría como seleccionada del equipo e básquetbol femenino. “Ella se portó increíble. Cuando le explicaron de qué se trataba ella aceptó ayudar en todo”, recuerdan.

Entre las actividades centrales que se organizaron para promocionar los juegos, invitaron al Presidente Boric al ministerio. “Entre los funcionarios hay un viejo dicho: Hasta MiIguel Bosé nos ha venido a ver y no lo han hecho los Presidentes”, relatan. Por lo mismo, había mucho interés en que el jefe de Estado fuera esta vez. Ese 23 de octubre de 2023, Boric llegó al ministerio y recorrió piso por psio saludando a los funcionarios y al llegar a la azotea tuvo un breve encuentro frente a la prensa con paula Carrasco. La joven, vestida con el buszo de la selección chilena- estaba acompañada de su hijo y de la ministra Maisa Rojas.

Pocos días después de ese primer encuentro, Boric comenzó a seguirla en instagram y asistió como público a uno de los partidos que ella disputó en los Panamericanos.

Una de las primeras salidas como pareja tuvo lugar a fines de diciembre de 2023, cuando ambos asistieron a un concierto que el cantante chileno Nano Stern dio en un local de Patio La Roza, en la comunidd ecológica de Peñalolén.

No fue sino hasta mediados de enero, con ocasión del matrimonio de un familiar cercano de ella, que Paula lo presentó oficialmente como su pololo a sus padres Miguel y Lilian Carrasco y a sus tres hermanos. Y aunque los rumores corrían desde entonces, debieron pasar varios meses para que la noticia se oficializara al público.