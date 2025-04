La directora de Los 33 estrena cinta de acción: “Hollywood todavía es un patriarcado”

La cineasta mexicana Patricia Riggen está hace rato en la órbita internacional. Egresada de Columbia, se dio a conocer con la película La misma luna (2007), un drama protagonizado por Kate del Castillo y Eugenio Derbez. Luego, con las puertas más abiertas, hizo una cinta con Eva Mendes, dirigió a Antonio Banderas y Juliette Binoche en Los 33, el filme inspirado en los 33 mineros rescatados tras el derrumbe de la mina San José, y trabajó con Jennifer Garner en una producción de acento espiritual.

Pero no fue hasta que la contactó Viola Davis que no dirigió su primer largometraje de acción, unos de sus sueños pendientes. “Me encantó la idea. A las mujeres todavía no nos dan muchas oportunidades de dirigir acción. Apenas estamos ganando los espacios, así que colarse por ahí es algo buenísimo”, indica Riggen a Culto. “Siempre me ha gustado incursionar en diferentes géneros”.

La propuesta consistía en hacerse cargo de G20, una película que tiene a Davis como productora –a través de su compañía, JuVee Productions– y protagonista, asumiendo el rol de la presidenta de Estados Unidos. En medio de la cumbre de líderes del G20, uno grupo de terroristas atacan el lugar y toman rehenes, una situación extrema que obliga a que la mandataria recurra a toda su experiencia para defender a su familia y a los otros políticos presentes.

La realizadora describe como la “cereza del pastel” el hecho de que la protagonista fuera una mujer afroamericana de mediana edad. “Y que esa mujer tenga el rol de presidenta de Estados Unidos. Había una contribución al subconsciente del público americano de normalizar a una mujer afroamericana en ese rol”, apunta.

Si bien el proyecto adquirió luz verde a fines de 2022 (y ya existía un guión), la huelga de actores impactó el desarrollo de la cinta. En ese período en que los escritores estaban paralizados, Riggen y Davis encontraron una solución: la directora la visitaba en su casa cada fin de semana y trabajaban juntas en la historia. El objetivo era encontrar la esencia de Danielle Sutton, el nombre que recibe su papel en el filme.

“Viola ha logrado el EGOT, un estatus que muy poquitos tienen. Siempre le hacemos broma con eso, pero en realidad no se llega allí sin ser especial, y lo que es especial de ella es que de verdad que no tiene un pelo de falsa, es muy auténtica. Busca el verdadero corazón de sus personajes, y si no lo encuentra, no lo hace”, explica.

Ese trabajo a cuatro manos fue provechoso. A la actriz se le ocurrió un momento en que la protagonista toma la revista Time y habla sobre toda la trastienda que esa fotografía no muestra. “Eso es algo que le salió a Viola en esos momentos que estábamos improvisando y tratando de encontrar. Desde ahí se creó ese personaje; su síndrome del impostor viene de ese momento tan fabuloso”, detalla.

Esa idea la lleva a resumir el talento de la estrella: “Yo creo que Viola lo que hace es que eleva cualquier género a otro nivel. El género de la acción puede a veces ser un género B, si no le metes algo que lo eleve. Esa es la clave de Viola”, agrega.

La directora mexicana es particularmente crítica con la falta de películas de acción dirigidas y protagonizadas por mujeres. “Evidentemente Hollywood todavía es un patriarcado. El país, Estados Unidos, es un patriarcado brutal y cada día peor. Aunque se han abierto muchos espacios, las mujeres todavía seguimos muy subrepresentadas, tanto frente a la cámara como detrás de la cámara. Y si a eso le sumas que sea una mujer afroamericana y una mujer mayor de 50 años, básicamente se aniquila la carrera”

“Pero lo increíble de Viola Davis es que formó su propia compañía y está desarrollando sus propios proyectos con la intención de darse las oportunidades que no se le están ofreciendo. Y, a la vez, nos está dando las oportunidades a nosotras. Como latina en Estados Unidos, me dio una oportunidad enorme. Quizás si no estuviera ella como protagonista, no me hubiera tocado”, finaliza.

