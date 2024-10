El balance de Prime Video: “Chile es uno de los países de Latinoamérica que más ha crecido este año”

Desde que en 2019 se convirtió en la primera plataforma de streaming en filmar un proyecto en Chile, con El presidente, la maquinaria de Prime Video no se ha detenido. Una trilogía de acción (Sayen), una comedia que ya prepara una secuela (Desconectados) y una inminente adaptación literaria (La casa de los espíritus) están entre las iniciativas de la compañía en el país.

Su estreno más reciente es Vencer o morir, la producción inspirada en la historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que acaba de lanzar sus ocho episodios. Creada por la guionista Josefina Fernández y producida por Parox, pone énfasis en la acción y se narra desde el punto de vista de la Comandante Tamara (Mariana Di Girolamo).

En la semana previa a su lanzamiento, Paulo Koelle, director de Prime Video para Latinoamérica, visitó Santiago y habló con Culto sobre el potencial que observaron en esa idea en particular y el presente y futuro de la industria, lo que incluye alianzas y acuerdos que parecían impensados hace unos años.

“Buscamos historias interesantes que nuestra audiencia en Chile y en América Latina va a querer ver, va a querer comentar en sus redes y con sus amigos. Y me parece que hay historias de muchos tipos. Hay historias más populares, como La isla de las tentaciones, que lanzamos este año, pero también hay historias que nosotros sentimos un deseo y una responsabilidad de contar”, señala el ejecutivo brasileño. En ese sentido, Vencer o morir “está basada en cosas que de verdad pasaron en el país y que no se pueden olvidar”.

-No buscan una sola cosa en la producción original en Latinoamérica.

Somos un servicio de interés general. Buscamos ofrecer contenido que sea interesante para un gran público. Pero no paramos ahí. Porque también sabemos que hay contenido más especializado que las personas quieren ver y reconocemos que nosotros nunca vamos a tener todo el contenido que todos van a querer ver. Por eso, desde el año pasado aquí en Chile, lanzamos nuestro servicio de distribución de canales de streamings de otros partners. Entonces, estos channels nos permiten traer contenido especializado para quien desea profundizar más en algunas cosas. Por ejemplo: ante la popularidad de novelas de Turquía, tenemos Kanal D Drama. Hay personas, como yo, que quieren mucho más contenido para niños y se pueden suscribir a Playkids Learning. O si les gustan los documentales de naturaleza, Love Nature. Pero también otros servicios más generales de streaming, como Paramount+. Atendemos mucho más los intereses y demandas de una audiencia más amplia.

-¿Cuál ha sido la respuesta del público chileno frente a esa nueva característica?

Te puedo decir que Chile es uno de los países de Latinoamérica que más ha crecido para nosotros este año y que llegó a un porcentaje de personas en el país que está entre los más altos de América Latina. Nuestros clientes reconocen a Prime Video como un servicio que sí está invirtiendo en contenido local de Chile, y eso nos da orgullo, porque eso sólo pasa con una construcción de relaciones con partners que son muy fuertes. El contenido, sí, lo hacemos nosotros, pero no lo hacemos nosotros directamente. Lo hacemos con las productoras y con los talentos del país. Y esta es una relación que estamos construyendo.

-Luego de hacer películas, historias inspiradas en hechos reales y la serie basada en La casa de los espíritus, ¿están buscando realizar en Chile un proyecto similar a Betty la Fea: La historia continúa, es decir, revivir una propiedad ya finalizada?

Siempre buscamos las mejores oportunidades. Y tenemos el interés de hacer cosas que de verdad las personas quieran ver y de las que quieran hablar. Entonces, si en Chile hay una oportunidad así, la vamos a buscar.

-Hoy están enfocados en el rodaje de La casa de los espíritus.

Exactamente. Voy a ir a ver la producción, a ver cómo están las cosas. La casa de los espíritus es muy importante, porque es un proyecto que se origina en Chile, pero lo estamos haciendo para el mundo. Es una de las mayores inversiones en producción que hemos realizado en América Latina en Prime Video. Y esperamos que sea muy popular aquí, pero también en toda América Latina y en todo el mundo.

-Debido a que es una historia de época, ¿podríamos decir que esa es la producción más ambiciosa que han hecho en Chile?

Seguro que sí. Tú mencionaste Betty la Fea, que es un IP y tiene muchos fans. Lo mismo pasa con La casa de los espíritus. Ahí hay una responsabilidad. Tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo muy bien.

-En el estado actual de la industria es cada más difícil que las series nuevas tengan segundas o terceras temporadas. ¿Qué barreras deben superar para conseguir ser renovadas?

Cuando hacemos el greenlight de una serie tenemos expectativas de cuánto será vista por la audiencia. Cuando llegamos a estas expectativas o son superadas, para nosotros es un placer decir: vamos con una segunda temporada. Normalmente esta es la métrica que vemos más, pero no es la única cosa. Hay veces en que el talento no está disponible para temporadas dos, tres o cuatro. Hay muchos factores. Pero en general es el éxito que tenemos con la primera y con la segunda temporada. Y Betty fue un éxito para nosotros. Es la serie de América Latina más vista en el mundo para Prime Video.

-Hablando de expectativas, ¿la versión de Chile y Argentina de La isla de las tentaciones las superó?

La isla de las tentaciones superó nuestras expectativas. Hicimos tres La isla de las tentaciones al mismo tiempo este año: Brasil, México y Chile & Argentina. Y de verdad la versión que me gustó más fue Chile & Argentina.

-La plataforma ha experimentado algunas mejoras en los últimos años. ¿Cuán importante es para ustedes trabajar en la experiencia del usuario?

Es muy importante. Yo estoy en Prime Video hace casi cinco años, y en estos cinco años ya estamos en la tercera versión de la plataforma de tecnología. El último cambio, que lo hicimos hace sólo dos meses, fue la integración de nuestro contenido con el contenido de los partners de una manera que sea mucho más fácil. Ahora está más limpio, más integrado, mucho fácil de navegar. Y es mucho más fácil seleccionar si uno quiere sólo ver el contenido incluido en Prime, o si quiere ver sólo un canal específico, o si quiere ver la optimización y personalización de todo junto, que es la mejor experiencia.

-Una experiencia completa.

Completa. Yo ahora estoy viendo Tulsa King, de Sylvester Stallone, en Paramount+. Me gusta muchísimo esa serie, ya está en la segunda temporada. Y también, por supuesto, acabo de terminar El señor de los anillos: Los anillos de poder. Tengo en el mismo lugar a Stallone, Los anillos de poder y todo lo otro que estoy viendo. Es mucho más fácil de seguir. Es mucho más difícil que se me olvide terminar lo que estaba viendo. Me parece que está funcionando bien. Y vamos a seguir buscando maneras de hacerlo todavía mejor.

-Se acaba de anunciar que Apple TV+ estará disponible como un canal en Prime Video en Estados Unidos. ¿Eso podría replicarse en Chile?

Buscamos traer todos los servicios de streaming. Nosotros creemos que hoy, con tantos servicios distintos, hay una oferta buenísima para el cliente, pero también hay un estrés asociado a encontrar qué ver, manejar todas estas suscripciones con distintas cuentas y métodos de pago y todo eso. En Amazon decimos que somos customer obsessed (obsesionados por el cliente), por lo que nos gustaría mucho tener la posibilidad de aumentar nuestra oferta y reunir todo lo que uno quiere ver. Para mí es muy positivo ver que eso está creciendo en Estados Unidos, porque también un día podría crecer aquí en América Latina. Pero estamos buscando no solamente los partners internacionales, sino que también compañías locales.

-Hace un par de años se produjo el primer llamado de alerta para el streaming. Luego de un gran crecimiento durante la pandemia, se produjo un freno. ¿Cómo describiría el actual momento del medio?

La industria sigue creciendo, y crece porque la experiencia de ver contenido on demand –donde tú eliges lo que quieres ver cuándo quieres– es muy superior a la experiencia lineal, con la que nosotros crecimos. Me parece que el público prefiere esta manera. Pero el streaming está muy poco penetrado en las casas en América Latina. Hay televisores en 95% de las casas y streaming en menos del 50%, por lo que hay mucho espacio para seguir creciendo. Es una responsabilidad para nosotros en la industria buscar el contenido que las personas quieren ver. Y dos, encontrar cuáles son las barreras que impiden a una persona llegar ahí. Estas pueden ser barreras económicas, de precio, de tecnología o de métodos de pago. Todas esas cosas se tienen que resolver para que un día lleguemos a los 95% de los televisores y también al 100% de las personas que están ahí cargando sus teléfonos.