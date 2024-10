“Una Prófugos en el año 1983”: detrás de escenas de la serie sobre el FPMR

Durante su experiencia al interior de la Vicaría de la Solidaridad Laura Pedregal (Daniela Ramírez) conoció de primera mano las historias de perseguidos por los organismos represivos de la dictadura. Tras la muerte de su padre –también parte de la Vicaría– a manos del régimen, la joven se radicaliza y se une al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el grupo armado fundado en 1983 en oposición a Pinochet. Esa decisión precipita los acontecimientos de la segunda temporada de Los archivos del cardenal.

En medio de un caluroso miércoles de febrero de 2023, en Tiltil, Josefina Fernández recuerda la época en que escribió la serie histórica que TVN emitió en 2011 y 2014. La guionista de Prófugos y Perdona nuestros pecados realiza ese guiño a propósito de que está al centro de la gestación de Vencer o morir, la serie de Prime Video que viaja por los eventos que marcaron al FPMR entre los años 1983 y 1988.

“Ya tenía bastante conocimiento de la historia del Frente, pero no al nivel de ahora”, explica a Culto cerca del término de los cuatro meses de filmaciones que arrancaron en noviembre de 2022. Sentada a la sombra antes de que las cámaras empiecen a rodar durante en una nueva jornada, asegura: “En el personaje de Cecilia Magni no había indagado tanto. Eso es lo central en esta serie. Ella es como el corazón”.

La producción –que se estrena este 18 de octubre– instala ese punto desde un inicio, en que muestra a Magni (Mariana Di Girolamo) como una joven estudiante de Sociología de la Universidad de Chile. Hija de una familia adinerada y partidaria de la dictadura, integra las Juventudes Comunistas de Chile y siente la obligación de tomar las armas a pesar del alto costo personal que implica. Es la presentación de la mujer que luego, en la clandestinidad, llevará la chapa de Comandante Tamara.

“Se conoce que había una Comandante Tamara en el atentado (a Pinochet), pero no sabemos tan bien cómo fue su historia, cómo entró al Frente y cómo llegó a ser la única comandante mujer del Frente Patriótico. Esa historia es la que creemos que va a generar interés”, indica la showrunner, quien se contactó con la familia de Magni y accedió a material que ilumina nuevas zonas de una figura que en la película Matar a Pinochet (2020) fue interpretada por Daniela Ramírez.

La guionista cuenta que Di Girolamo fue la primera y única opción para asumir el papel. Y que la ficción, antes de incluso llegar a las manos de Prime Video, la tenía confirmada como protagonista desde sus primeras etapas.

La actriz, por su parte, ya tenía algo de conocimiento previo sobre la Comandante Tamara, porque había estado cerca de encarnarla en un proyecto anterior. “Es un personaje que me parecía, y más aún ahora, muy atractivo, desafiante, lleno de contrastes”, apunta la actriz, quien asegura que “su arco es muy complejo”.

Su dupla al frente de la serie es el uruguayo Nicolás Furtado, quien se pone en la piel del Comandante Rodrigo. La principal inspiración de ese papel es Raúl Pellegrin, aunque también suma elementos de otros miembros del FPMR. “En él también resumimos a todos los comandantes que venían del extranjero y eran hijos de exiliados. No estamos hablando sólo de Raúl Pellegrin”, detalla la creadora.

Y agrega: “Es imposible no ficcionar, por lo que Cecilia también resume a todas las frentistas que existieron; está en operaciones que en la realidad no estuvo. Por ejemplo, en (la internación de armas de) Carrizal Bajo había una mujer, pero no ella. No es un documental, es una ficción”.

El vértigo de la acción

La jornada del rodaje de Vencer o morir a la que asiste este medio es una de las cuatro dedicadas a grabar el atentado a Pinochet, ocurrido el 7 de septiembre de 1986. La cuesta Las Achupallas, camino al Cajón del Maipo, se recrea en una cuesta en la zona norte de la Región Metropolitana. El tránsito está cerrado para la libre circulación de técnicos, extras vestidos de época y vehículos que retroceden el tiempo cuatro décadas atrás.

Ernesto Díaz, el director de acción del proyecto, supervisa que todo esté en orden para filmar una escena en que el grupo liderado por Tamara y Rodrigo percute disparos contra la escolta. Todos los actores portan armas de utilería que semejan ser M16 –no cargadas– y están preparados para repetirla las veces que sea necesario.

“Tuvimos que simular lo que pasa cuando disparas un arma de ese calibre y coreografiar lo que habíamos ensayado para ese momento. Fue una escena compleja, pero que disfruté muchísimo. Una escena de mucha euforia”, explica Mariana Di Girolamo días después del final del rodaje.

“Elegimos este lugar, porque se podía cortar el camino y tener tranquilidad”, señala Fernández. Esa secuencia le permite subrayar el ADN del proyecto. “Creemos que es importante recalcar que ellos hacían acciones muy arriesgadas y temerarias, sobre todo considerando los medios que tenían. Ese carácter lo quisimos recalcar a través de la acción. Es un thriller político de acción”, plantea sobre la ficción escrita junto a Mauricio Dupuis y Francisca Bernardi.

“Al equipo le decimos que esto es una Prófugos en 1983. Esas son las aspiraciones”, sostiene en alusión a la serie chilena de HBO que tuvo dos temporadas y que fue una escuela para el medio local. “Ese trabajo fue increíble para todos los que participamos. Se demostró que en Chile había profesionales audiovisuales capaces de hacer grandes producciones. Y esos profesionales sólo se han perfeccionado”.

Rodrigo Sepúlveda, quien observó al FPMR a través de la adaptación cinematográfica de Tengo miedo torero (2020), asegura que “en Vencer o morir entramos de lleno en la cocina del Frente; lo que se cuenta y veremos en la serie es de un detallismo muy obsesivo, muy realista, como no se ha visto antes en ninguna otra serie o película”.

“Por momentos, la creación del Frente se parecía más a la formación de una banda de rock. Ese ímpetu y esa osadía creo que son fundamentales para ‘leer’ esta serie”, añade el director, responsable de la mitad de los episodios.

En la misma sintonía, Fernández afirma que “todavía, hasta ahora, no puedo entender cómo pudieron vivir años en la clandestinidad. Andaban con lo puesto y vivían en diferentes casas de seguridad. En eso nosotros creemos que se remarca su espíritu punk. Sólo puedes hacer eso siendo muy joven y aguerrido”.

Prime Video estrenará la producción en los 240 países y territorios en los que se encuentra disponible, dándole una exposición mundial a su acercamiento al FPMR. La creadora confía en su potencial para gustar en múltiples latitudes.

“Hay películas sobre el IRA y la ETA. Más allá de conocer el contexto político, siempre es interesante conocer a un grupo revolucionario”, opina la guionista, quien no se cierra a la opción de que la serie tenga más episodios. “Serían otros protagonistas, pero seguiría siendo de acción, porque después del 88 el Frente hizo muchas cosas, entre ellas escapar de la cárcel en un helicóptero. Material hay”.