HBO respondió a la filtración del final de la primera temporada de House of the Dragon: “(Estamos) monitoreando y sacando agresivamente estas copias de Internet”

Como era de esperar en HBO no están contentos con la filtración de “The Black Queen”, el último episodio de la primera temporada de House of the Dragon.

Durante el viernes pasado el capítulo que marcará el cierre del primer ciclo del spin-off de Game of Thrones comenzó a circular en internet y no tardaron en difundirse imagenes y detalles sobre su trama. Todo antes del gran estreno programado para este domingo 23 de octubre.

“Somos conscientes de que el décimo episodio de ‘House of the Dragon’ se ha publicado en sitios de torrents ilegales. Parece haberse originado a partir de un socio de distribución en la región EMEA (Europa/Oriente Medio/África)”, dijo HBO en un comunicado al portal Variety. “HBO está monitoreando y sacando agresivamente estas copias de Internet. Estamos decepcionados de que esta acción ilegal haya interrumpido la experiencia de visualización de los fanáticos leales del programa, quienes podrán ver una versión impecable del episodio cuando se estrene el domingo en HBO y HBO Max, donde se transmitirá exclusivamente en 4K”.

Esta no es la primera vez que HBO sufre una filtración vinculada al universo de Game of Thrones y como recordarán la emisión del ciclo final de la serie principal basada en “Canción de Hielo y Fuego” estuvo marcado por este tipo de situaciones.

De manera legal, el final de la primera temporada de House of the Dragon se estrenará este domingo 23 de octubre a las 10:00 PM hora de Chile en HBO y HBO Max.