Jeffrey Dean Morgan aseguró que existen conversaciones para un spin-off de The Walking Dead centrado en Negan

The Walking Dead concluirá con su próxima temporada, sin embargo, aunque la serie principal de esta franquicia de zombies tiene una fecha de término, parece que el resto de las apuestas ambientadas en su universo continuarán por un buen tiempo.

Después de todo, además de considerar a los spin-offs que ya existen como Fear The Walking Dead y The Walking Dead: World Beyond, AMC estaría considerando a otro proyecto enmarcado en esta saga.

Particularmente y siguiendo el estreno de “Here’s Negan”, un episodio adicional de la décima temporada de The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan confirmó que existen conversaciones para una potencial serie centrada en Negan.

“Ya veremos. Definitivamente se está hablando de eso”, señaló Morgan al ser consultado sobre un posible spin-off de Negan durante su aparición en el programa Conan. “Creo que están pensando en un par de ideas diferentes, pero definitivamente he tenido conversaciones sobre la posibilidad de continuar la historia de Negan”.

“Ya sabes, acabamos de hacer la historia de ‘Here’s Negan’, que es una especie de precuela (de) cómo Negan se convirtió en este tipo, y lo filmé con mi esposa, lo cual fue genial”, agregó el actor. “Fue increíble. Nos divertimos mucho y creo que el episodio resultó realmente bien”.

Mientras las declaraciones de Morgan claramente no garantizan nada, es preciso recordar que durante la semana pasada AMC también realizó una encuesta para sondear el interés en un potencial proyecto centrado en ese personaje, por lo que claramente existe una disposición al respecto por parte del canal y el actor.

Por lo tanto, pese aún no hay nada concreto, los fanáticos de The Walking Dead probablemente tendrán que considerar que Negan también podría tener su propio programa junto al resto de los proyecto para el futuro de la franquicia que contemplan desde apuestas de antología hasta una serie de Daryl y Carol.