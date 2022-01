Jensen Ackles está desarrollando un misterioso proyecto de DC junto a Warner Bros

Jensen Ackles continuará expandiendo su presencia en el mundo de los superhéroes de la mano de su papel como Soldier Boy en la tercera temporada de The Boys, pero parece que más allá de lo que pase con su personaje en aquella serie emitida por Amazon Prime el actor de Supernatural podría tener otro proyecto a futuro en el terreno de las adaptaciones de cómics.

Si bien por el momento no hay nada oficial al respecto, en una reciente participación en el podcast Inside of You el propio Ackles reveló que está desarrollando un misterioso proyecto de DC junto a Warner Bros.

El comentario de Ackles se dio después de que el anfitrión del programa, Michael Rosenbaum, le preguntara si había una producción de Marvel o DC en la que le gustaría participar.

“Bueno, hay... hay una propiedad de DC que estoy desarrollando actualmente con Warner Bros. y algunos otros buenos socios por los que tengo los dedos cruzados”, respondió Ackles. “Pero de nuevo, no voy a hablar de eso porque no quiero atraer mala suerte”.

Aunque Ackles no reveló nada más sobre esa iniciativa, cabe recordar que el actor tiene una historia importante con Warner Bros/ DC. Después de todo, no solo realizó la voz de Jason Todd/Red Hood en la cinta animada Batman: Under the Red Hood, sino que también interpretó a Bruce Wayne/Batman en las dos partes de la adaptación animada de Batman: The Long Halloween e incluso apareció como Jason Teague en la serie Smallville.

Pero claro por ahora sabemos en qué se centrará este proyecto y ni siquiera existen certezas respecto al rol que el propio Ackles jugaría en esa producción.