El actor Jeremy Renner está en condición “crítica pero estable” tras accidente

El actor Jeremy Renner, nominado a dos Premios Oscar y reconocido por su rol de Hawkeye en las películas de Marvel Studios, se encuentra en estado crítico pero estable en un hospital tras sufrir un accidente relacionado a las tormentas de nieve que han afectado a Estados Unidos durante la última semana.

De acuerdo a un portavoz del actor, “Jeremy se encuentra en estado crítico pero estable con las lesiones sufridas después de sufrir un accidente relacionado con el clima mientras quitaba la nieve este domingo. Su familia está con él y está recibiendo una atención excelente”.

El actor fue trasladado en avión hasta un hospital cercano a su hogar en el lago Tahoe. Dicha zona enfrentó una tormenta en la víspera de Año Nuevo, provocando que 35 mil hogares se quedaran sin electricidad.

Según una actualización posterior del Daily Mail, el accidente ocurrió cuando el vehículo para remover la nieve pasó por sobre la pierna del actor. Un médico que vive cerca del hogar de Renner realizó los primeros auxilios, aplicando un torniquete para detener la sangre.

Además de su rol en el universo de Marvel Studios, Renner ha participado en producciones como “S.W.A.T.”, “28 Weeks Later”, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford”, “The Bourne Legacy”, “Arrival” y un par de entregas de “Misión Imposible”. Fue nominado al Oscar por sus roles en las películas “The Hurt Locker” y “The Town”.