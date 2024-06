Jeremy Renner revela una de las duras consecuencias del brutal accidente que sufrió

El actor Jeremy Renner (53), detalló que el grave accidente que sufrió en 2023 ha afectado su carrera, y entre otras cosas, señaló que le ha sido más complejo asumir papeles que le signifiquen mayor exigencia.

En charla con el podcast “Smartless”, el actor señaló que ya no tiene la energía para los papeles con alto desgaste, desde que está en recuperación. “Simplemente no tengo la energía para ello. No tengo combustible. Tengo mucho combustible para poner en esta realidad, este cuerpo, todas estas cosas. No puedo simplemente jugar a la fantasía ahora mismo. Porque lleva mucho tiempo llegar aquí todos los días para poder tener un pensamiento positivo, para poder progresar, para poder seguir creciendo siempre”.

Renner, conocido por participar en la franquicia de Avengers, sufrió un accidente en enero de 2023, cuando fue atropellado por un vehículo quitanieves. Por ello fue hospitalizado por un traumatismo contuso en el pecho y lesiones ortopédicas.

Tras una larga recuperación, el actor regresó a la actuación en enero de este año, para rodar la tercera temporada de Mayor of Kingstown (Prime Video). En la charla, detalló que estaba “muy aterrorizado” por su regreso a los sets.

“Porque tengo que hacer algo así como ficción, pero sigo intentando vivir en la realidad, intentando vivir. Así que fue una línea muy difícil de cruzar para mí”, explicó. “Fue un gran desafío. Fue un gran desafío mental para mí superar ese obstáculo”.

Hablando sobre su rol de Mike McLusky en Mayor of Kingstown, el actor señaló que “si fuera un papel muy desafiante, no podría haberlo aceptado. No es un desafío en el sentido de que, porque el programa es un desafío, pero si tuviera que interpretar a Dahmer o algo así, algo tan lejano a mí”.