Con deportes, Grey’s Anatomy y El Oso: guía básica de la nueva versión de Disney+

En noviembre de 2020 debutó Disney+ en Latinoamérica y en agosto de 2021 lo propio hizo Star+. Ambas plataformas de streaming propiedad de The Walt Disney Company se complementaban, porque contaban con dos catálogos diferentes: mientras la primera ofrecía títulos de perfil familiar, la segunda se destacó por exhibir deportes y series y películas para mayores de edad. Esa división, que se extendió por casi tres años, se termina este miércoles 26.

A partir de mañana, en América Latina, Disney+ recibirá todas las producciones que anteriormente estaban alojadas en Star+ y este servicio de streaming dejará de estar disponible desde el 24 de julio. Bajo este nuevo formato, la compañía pretende aumentar su impacto en una región donde la competencia por el tiempo y bolsillo de las personas no da tregua.

Foto: Courtesy of Searchlight Pictures. © 2023 20th Century Studios All Rights Reserved.

Aquí revisamos los principales puntos de este hito que la firma ha denominado como relanzamiento.

*Siete marcas en vez de cinco

Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic son las cinco secciones en las que se repartió el catálogo de Disney+ desde su debut, a fines de 2020. A partir de ahora ese número crecerá a siete, debido a que se agregarán ESPN y Star, dos marcas que albergarán todo el contenido de Star+.

*Las películas y series de Star

La sección Star albergará títulos de Searchlight, 20th Century Studios y FX, y producciones originales creadas en su totalidad en América Latina (El encargado, Santa Evita, Impuros). Eso permitirá que ahora estén disponibles series como Grey’s anatomy, El oso, This is us, Only murders in the building y Shōgun. También permitirá que se integre una biblioteca de películas que incluirá a Bohemian Rhapsody, Deadpool, Pobres criaturas, Nomadland y La primera profecía (que llegará el 10 de julio).

*El deportes de ESPN

El deporte era uno de los grandes atractivos de Star+, permitiendo ver en vivo eventos de diversas disciplinas. Eso se mantendrá con el nuevo funcionamiento de Disney+, que ofrecerá futbol, tenis, básquetbol, boxeo, golf, rugby, fútbol americano, la Fórmula 1, el IndyCar Series y el MotoGP.

*Controles parentales

Los controles parentales se han vuelto una parte fundamental de la era del streaming, en especial para aquellas cuentas en que menores de edad poseen acceso. En el caso de la nueva versión de Disney+ se permitirá crear perfiles protegidos por un PIN y establecer, para los perfiles que el usuario estime conveniente, límites de acceso que tendrán la clasificación del contenido como referencia. Es decir, el acceso a determinados títulos estará restringido para aquellos perfiles creados para menores.

Foto: REUTERS/Lisi Niesner

*Plan con publicidad

En su remozada versión Disney+ permitirá suscribirse al plan Estándar con Anuncios, una opción que funcionará con publicidad a un precio rebajado. Inicialmente estará disponible sólo en Chile, Argentina, Brasil, México y Colombia, países en los que estará integrado en paquetes de socios comerciales como Mercado Libre.

Los otros planes de la plataforma serán el Premium y el Estándar. El primero ($13.500 por mes y $113.400 anual) permitirá ver hasta en cuatro dispositivos en simultáneo (incluyendo la transmisión en vivo de todos los canales lineales de ESPN y de todos los eventos deportivos exclusivos para streaming). Además, permitirá descargas de hasta 25 títulos en hasta diez dispositivos.

El plan Estándar ($9.900 por mes y $82.900 al año) permitirá ver hasta dos dispositivos al mismo tiempo (incluyendo la transmisión en vivo de los canales lineales ESPN e ESPN 3) y descargar hasta 25 títulos en hasta diez dispositivos.

*¿Qué hago si ya tengo Disney+ y/o Star+?

Quienes ya paguen una suscripción a Disney+, Star+ o Combo+ de manera directa, accederán al plan Premium por un precio bonificado por tiempo limitado a partir del 26 de junio. Según afirma la compañía, cada suscriptor ya recibió una comunicación con el detalle de las condiciones.