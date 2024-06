¿Jenny y Forrest al fin juntos? Así es la impactante película que vuelve a reunir a Tom Hanks y Robin Wright

Las paredes de las casas guardan valiosa información. Secretos, recuerdos, cosas que nunca nadie sabrá y otras que quedan flotando en el tiempo. En esa premisa tan doméstica se basa Here, la nueva película de Robert Zemeckis, que reúne nuevamente a Tom Hanks y Robin Wright, sí, la pareja protagónica de la ganadora del Oscar Forrest Gump. Además, el guión fue coescrito por Zemeckis y Eric Roth, la misma dupla de la recordada cinta de 1994.

Se trata de una película que trabaja a cámara fija. Vale decir, siempre veremos el mismo plano, lo que cambian son los personajes y el tiempo. En 104 minutos veremos un siglo de historia de una familia de clase media de los Estados Unidos que pasa por ese hogar. Es decir, es un viaje de generación en generación y los vemos viviendo sus vidas, celebrando navidades, años nuevos, teniendo hijos. Una vida en directo.

En Here, el protagonista es Richard, interpretado por Hanks, quien en ciertos momentos de la película tiene aproximadamente la edad de 67 años, pero el filme tiene una concepción del tiempo muy plástica, ya que lo muestra en otros movimientos temporales. Por ejemplo, cuando envejece hasta los 80 y cuando es joven en la década de 1960, cuando todo se movía rápido. Por su parte, Wright es Margaret, la novia adolescente y luego esposa de Richard. Los vemos en sus primeros acercamientos en los sesentas, luego la pareja cría a sus hijos en la misma casa en la que él creció, algo así como la casona de los Buendía en Cien años de Soledad.

“La perspectiva única nunca cambia, pero todo a su alrededor sí”, destaca Zemeckis en declaraciones que recogió el sitio Vanity Fair. “Nunca se había hecho antes. Hay escenas similares en las primeras películas mudas, antes de que se inventara el lenguaje del montaje. Pero aparte de eso, es una aventura arriesgada”.

Tanto el rejuvenecimiento como envejecimiento son posibles gracias a una nueva tecnología de Inteligencia Artificial generativa llamada Metaphysic Live que sirve para intercambiar rostros y reducir la edad de los actores en tiempo real mientras actúan, en lugar de utilizar métodos adicionales de procesamiento de postproducción.

Zemeckis es alguien que no le teme a la tecnología ni a los efectos especiales, ya los usó en sus películas The Polar Express, ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, Volver al futuro y Forrest Gump. “Por alguna razón, siempre me han etiquetado como un tipo de efectos visuales. Pero siempre estuvieron ahí para servir como arco del personaje”, dijo a Vanity Fair. “Siempre ha habido inquietud por intentarlo. Siempre he pensado que nuestro trabajo como cineastas es mostrar al público cosas que no ven en la vida real”.

Eso sí, Zemeckis aclaró que los efectos especiales no lo hacen todo. “Sólo funciona porque las actuaciones son muy buenas. Tanto Tom como Robin comprendieron instantáneamente que, ‘Está bien, tenemos que regresar y canalizar cómo éramos hace 50 o 40 años, y tenemos que aportar esa energía, ese tipo de postura, e incluso elevar nuestras voces más alto. Ese tipo de cosas.”

A lo largo de la película, otros personajes van apareciendo y que representan el paso de las décadas. Por ejemplo: los padres de Richard, Al (Paul Bettany) y Rose (Kelly Reilly), una pareja de principios del siglo XX (Michelle Dockery y Gwilym Lee) y un inventor y una modelo pin-up durante los años veinte (David Fynn y Ophelia Lovibond), entre otros.

En su infancia de los años 50, Richard tiene el sueño de ser un artista. Sin embargo, el tiempo pasa y sus deseos se ven ensombrecidos por sus responsabilidades como marido y padre en los años setenta y ochenta, y debe postergar su propia vida. Es a inicios de los 2000 cuando él se sorprende de lo rápido que ha pasado el tiempo; y es Margaret quien -consciente del tictac del reloj- lo insta a liberarse, mudarse y explorar el mundo. Por supuesto, el filme también ahonda en algo clásico: los choques entre generaciones a medida que los niños crecen y los padres envejecen. Eso es algo que Zemeckis comentó: “Creo que la película habla de la verdad de que tenemos que aceptar que todo cambia. Donde nos metemos en problemas es cuando nos resistimos a esa realidad de la vida, y luego nos atrincheramos y perdemos oportunidades”.

Here está basada en una novela gráfica homónima de 2014 de Richard McGuire, que a su vez fue adaptada de una tira cómica que el mismo artista creó en 1989. En base a ese material trabajaron Zemeckis y Roth. “Casualmente, mientras estaba comprobando la disponibilidad de la novela gráfica, recibí una llamada de Eric, quien me dijo: ‘Necesitamos escribir algo juntos’. Le dije: ‘Oye, bueno, escucha, en realidad estoy entusiasmado con esta idea que entusiasma a Tom’. Consigue este libro...’. Me llamó al día siguiente y me dijo: ‘Esto es todo. Esto es lo que tenemos que hacer’”, aseguró el cineasta. “En lugar de pasar a la siguiente imagen en pantalla completa, estamos [ facilitando] la siguiente escena, llevándonos al siguiente momento de una manera que nos permite superponer historias”, agregó.

De forma preliminar, en Chile, el estreno de la película está contemplado para inicios del 2025. Mientras tanto, el tráiler del largometraje ya se puede apreciar en YouTube.