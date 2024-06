Músicos interpelan al Estado para que le entregue Premio Nacional de Música a Valentín Trujillo: “Lo merece con creces”

Fue uno de los momentos emotivos en la pasada ceremonia de los premios Pulsar. El legendario maestro Valentín Trujillo, uno de los músicos más conocidos del país, se le entregó el Premio al Fomento y Difusión, por parte de la SCD, organismo que él mismo ayudó a fundar en 1987, como parte de su larga actividad gremial. Ovacionado por sus colegas, el pianista pronunció algunas palabras, en las que remarcó una situación: “Me sentiría muy honrado saber que por Chile, por primera vez tendría un premio un músico eminentemente popular, de la cual yo soy un hombre que está integrado desde hace tantos años”.

A Valentín Trujillo no le han faltado premios; el 2023 se le concedió la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral, también el premio a la Persona Mayor Destacada del 2023 por la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Pero, el mayor reconocimiento artístico del país, el Premio Nacional de Artes Musicales, le ha sido esquivo. Fue presentado como candidato en 2022, pero finalmente se le concedió a la investigadora Elisa Avendaño Curaqueo.

En su estilo, Valentín Trujillo lamentó la decisión. “Me siento totalmente realizado. Puedo decir que soy en este momento un hombre muy feliz. Soy reconocido por todos ustedes, menos por el Premio Nacional”, comentó en charla con Biobío televisión ese mismo año. “Cuando ya un hombre con tanta trayectoria como en el caso mío, se le niega la posibilidad de un premio que dicen que lo merecía. Y mi trayectoria y mi historia tan viva, tan presente y tan actualizada, porque yo no me he retirado de la música y no me voy a retirar”.

La nueva arremetida

Ya este temporada, cuando debiera volver a entregarse el galardón, hay una nueva arremetida por conseguir que el premio considere el nombre de Valentín Trujillo. Una decisión que no es fácil, ya que desde que se entrega el premio, en 1992, solo en dos oportunidades se ha reconocido a artistas vinculados a la música popular, Margot Loyola (1994) y Vicente Bianchi (2016).

Pero ya hay un primer paso, este martes 25 de junio, se publicó en las páginas de La Tercera una Carta al director, firmada por músicos de diversas generaciones y estilos: Mario Mutis, Gloria Simonetti, Claudio Narea, Javiera Parra y Joe Vasconcellos. Con el título de Oportunidad Perdida, los firmantes señalan que “el Estado de Chile ha dejado pasar una y otra vez la oportunidad de galardonarlo con el Premio Nacional de Artes Musicales (...) Valentín Trujillo merece con creces ese reconocimiento. Él encarna al músico chileno en el más amplio sentido de la palabra”.

VALENTIN TRUJILLO FOTO: Pedro Rodriguez/La Tercera

“Los músicos firmantes, representantes de distintas generaciones y trayectorias, hemos crecido con la emblemática figura de Valentín como referente, y durante años hemos podido ver y admirar su pasión y excelencia, así como su gran compromiso con los músicos y músicas de Chile. En nombre de nuestra comunidad musical, y con el apoyo de decenas de colegas, hacemos un llamado a quienes corresponda para que, a sus 91 años, este querido maestro de la música nacional pueda al fin recibir tan merecido reconocimiento”, agregan los artistas en la misiva.

La cantante Gloria Simonetti, una de las firmantes, explica a Culto por qué decidió apoyar la iniciativa y remarca el lugar marginal de la música popular en el premio. “Yo creo que han pasado muchos años y no está de más recordar cuántos años tuvo que esperar don Vicente Bianchi para que le entregara el estado un premio. Hoy día, en este tipo de premiaciones, la música popular está subvalorada. Entonces, pensamos que una persona como Valentín Trujillo, que no solo ha sido un baluarte de la música, ha sido un hombre que se ha preocupado de todas las cosas que tienen que ver con los artistas, de la leyes, de los apoyos, ha sido profesor, pianista, arreglador, no es posible que tenga 90 años y que aún espere un reconocimiento del Estado”.

La artista destaca el carácter transversal de la figura de Valentín Trujillo. “Valentín no es una persona que uno diga: ‘vamos a darle el premio a un hombre que nadie conoce’, sino que es una persona que ha hecho una labor social en este país sumamente importante. Entonces, hay razones de sobra, no solo por su talento artístico, sino que por su importancia a nivel social, en todo lo que él ha hecho a través de su música, ha sido siempre colaborativo. Entonces, nos parece que es sumamente congruente, que el Estado se ponga las pilas y que de una vez por todas, sea reconocido como la figura que es”.

Otro de los firmantes, Joe Vasconcellos detalla a Culto sus razones para firmar la carta. “Decidí firmar la carta del Tío Valentín por el cariño y el aprecio que le tengo, porque además ya no su hacen músicos de su nivel y por la persona que es, desde su historia con el box, su historia como músico, director de orquesta y como ser humano. Por eso, encuentro que se merece un reconocimiento nacional, creo que varias generaciones lo conocemos y hemos convivido con él y que las nuevas generaciones lo puedan conocer y tenerlo presente”.

El destacado músico y exintegrante de Congreso, también se explaya sobre la situación del Premio Nacional respecto a la música popular. “Creo que es natural que empecemos a reconocer nuestra música popular, porque nuestra música popular ha llegado a rincones impresionantes y creo que es lo que expresa el sentir que tenemos los chilenos, el sentir de una nación, el sentir de un pueblo, el sentir de alegría, tristeza, poesía, todo. No sé si diría que está en deuda, pero es bonito que la música popular sea parte de los premios nacionales de música, encuentro muy importante que así sea”.

Este año, se deben entregar el Premio Nacional de Artes Musicales y el Premio Nacional de Literatura. Hasta ahora, se está en pleno proceso de postulación, el que está abierto hasta el 5 de julio. Para postular, se debe enviar el formulario de postulación disponible en el sitio web del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (www.cultura.gob.cl/premiosnacionales) y los antecedentes de la persona postulada o quien lo postule considere pertinentes, al correo premiosnacionales@cultura.gob.cl.}