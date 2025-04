The Hives anuncia nuevo disco y adelanta el primer single

Los suecos The Hives anuncian un nuevo disco a publicarse esta temporada. Se trata de The Hives Forever Forever The Hives, el séptimo de su carrera.

Se trata de un álbum de larga duración, compuesto por tres piezas musicales, elaboradas en Suecia en colaboración de los estimados productores Pelle Gunnerfeldt y Mike D de Beastie Boys.

La grabación tuvo lugar en los estudios de Yung Lean/YEAR0001 y en Riksmixningsverket. Este último lleva el nombre de nada menos que Benny Andersson, el célebre miembro de los legendarios ABBA que como no podía ser de otra forma, se encuentra en Estocolmo.

El anuncio viene acompañado del lanzamiento de un nuevo single, Enough is Enough. El videoclip para este primer adelanto extraído del álbum, fue rodado en la grandiosa ciudad de Bucarest, donde la banda interpreta diversos roles pugilísticos bajo la magistral dirección del renombrado y galardonado cineasta Eik Kockum.

The Hives comentan sobre este primer single:“¿Quién en su sano juicio comenzaría una canción así? Nadie más que The Hives. Están de vuelta antes de lo que esperabas ya estas alturas, están hartos de todos. De ahí el título. ¿Lo pillas? Lo pillas."

El nuevo disco The Hives Forever Forever The Hives estará disponible el 29 de agosto a través de Play It Again Sam.