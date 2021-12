J.K. Rowling habría sido invitada a Return to Hogwarts, pero rechazó participar en ese especial de Harry Potter

Cuando HBO Max reveló a las figuras que participarán de Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, sin duda J.K. Rowling se posicionó como la ausencia más notoria de ese listado. Después de todo, considerando que varios actores e incluso el director Chris Columbus serán parte del especial, la no participación de la autora de los libros que inspiraron la película no pasó desapercibida.

Pero aunque varios fanáticos no tardaron en asumir que esta sería una especie de respuesta de WarnerMedia a las declaraciones transfóbicas de Rowling, un nuevo reporte sostiene que ese no sería el caso.

De acuerdo a Entertainment Weekly, los responsables de Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts no quisieron excluir a Rowling y en realidad habría sido la autora quien se habría restado del especial.

De hecho, el reporte dice que “se extendió una invitación a Rowling para que participara, pero su equipo determinó que los comentarios de archivo de la escritora eran adecuados”.

Es decir, aunque estaba la posibilidad de que Rowling participara del especial, su equipo optó porque la presencia de la escritora en Return to Hogwarts se limitara a material de archivo.

Y, aunque sería fácil especular sobre que Rowling optó por restarse del especial para evitar confrontaciones por sus dichos contra las mujeres transgénero, Entertainment Weekly dice que “fuentes cercanas a la situación dicen que las declaraciones de Rowling sobre las personas trans y la controversia que sobre eso no influyeron en la decisión del equipo”.

Durante el año pasado Rowling se instaló en el centro de la polémica por sus declaraciones contra las personas transgénero y en particular contra las mujeres trans, una situación que no solo desencadenó el enojo de varios fanáticos de Harry Potter, sino que también provocó reacciones de Daniel Radcliffe, Emma Watson y otros integrantes de la franquicia del Mundo Mágico.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts se estrenará este 1 de enero en HBO Max.