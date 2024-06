Con nuevo elenco y J. K. Rowling como productora: así se prepara la serie de Harry Potter

En medio de un año en que se celebran dos décadas desde el estreno de Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004), Warner Bros. Discovery acelera las gestiones para dar vida a una serie basada en la saga de fantasía de J. K. Rowling.

Un proyecto que será “una adaptación fiel de la querida serie de libros”, según indicó la compañía en su anuncio más reciente, en que confirmó que la productora y guionista Francesca Gardiner se desempeñará como showrunner de la ficción y Mark Mylod dirigirá varios episodios y será uno de los productores ejecutivos.

La dupla de realizadores coincidió en su trabajo en Succession, donde Gardiner fue productora consultora de las últimas dos temporadas y Mylod se encargó de cerca de la mitad de los capítulos, incluyendo el alabado final de la historia sobre la familia Roy.

Puede que aún falte para el estreno (la firma mencionó 2026 como fecha tentativa), pero la confirmación del dúo es una señal inequívoca de que la nueva adaptación de Harry Potter avanza a paso firme y que el siguiente gran reto consistirá en encontrar a los integrantes de su elenco.

En todo el proceso participa activamente Rowling. La escritora, productora ejecutiva a través de Brontë Film and TV, estuvo involucrada en la elección de Gardiner como showrunner, el término con el que se conoce a la cabeza creativa de una serie. También debiera estar implicada en la elección de los actores que interpretarán a Harry Potter y sus amigos y profesores, así como en otras decisiones cruciales junto a los jefes del conglomerado. Cuando se anunció el proyecto celebró que “permitirá un grado de profundidad y detalle que sólo ofrece una serie de televisión de larga duración“.

J. K. Rowling. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP

David Zaslav, director ejecutivo y presidente Warner Bros. Discovery, detalló esas conversaciones en febrero pasado: “Estuve en Londres hace unas semanas con Casey (Bloys) y Channing (Dungey), y pasamos mucho tiempo con J. K. y su equipo. Ambas partes están encantadas de reavivar esta franquicia. Nuestras conversaciones fueron geniales”.

La otra novedad es la presencia de David Heyman. Nominado recientemente a los Oscar por Barbie (2023), el realizador británico participó en los ocho largometrajes de la saga, desde Harry Potter y la piedra filosofal (2001) hasta Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 1 (2010). Además, estuvo implicado en las tres cintas de Animales fantásticos, por lo que su incorporación como productor ejecutivo luce como un paso importante

Quienes se mantengan escépticos con la idea de reiniciar la franquicia de magia seguramente necesitarán más anuncios para convencerse de ver la serie. A ellos probablemente estaba dirigida la información compartida ayer por la compañía.

“Cada temporada llevará a Harry Potter y estas increíbles aventuras a nuevas audiencias en todo el mundo, mientras que las películas originales, clásicas y apreciadas seguirán siendo el núcleo de la franquicia y estarán disponibles para ver globalmente“, planteó un comunicado.

Por ahora los detalles de la trama de la serie se mantienen en secreto, aunque la opción más plausible sería que cada ciclo aborde un libro diferente. ”Es realmente conmovedor, durante diez años consecutivos la gente verá Harry Potter en HBO”, adelantó Zaslav en 2023, antes de que Francesca Gardiner fuera escogida a la cabeza del proyecto.

Una de las certezas que existen es que la serie se exhibirá por HBO y por Max, y no sólo por la plataforma de streaming, como se anunció inicialmente. Un ajuste que responde a que ese y otros títulos (como Welcome to Derry, la precuela de It) pasarán a ser HBO Originals en vez de Max Originals. Como sea, el regreso a Hogwarts es inminente.