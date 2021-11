J.K Rowling no sería parte del especial de HBO Max sobre Harry Potter

J.K Rowling no solo escribió los libros de Harry Potter, sino que también estuvo involucrada en distinta medida en el desarrollo de las populares películas del niño mago.

En ese sentido, no deja de ser llamativo que la escritora no figure en el listado de figuras que participarán de Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, el nuevo especial que HBO Max presentará con motivo de las dos décadas que han pasado desde el estreno de Harry Potter y la piedra filosofal.

Como se anunció durante esta semana Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts contará con la participación de Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, además de actores como Helena Bonham Carter y Gary Oldman e incluso involucrará a Chris Columbus, el director de Harry Potter y la piedra filosofal y Harry Potter y la cámara secreta. Pero el anuncio de WarnerMedia no incluye a Rowling y por ahora todo apunta a que la escritora no será parte de este especial.

¿La razón? Hasta el momento no hay información oficial al respecto, pero no hay que especular mucho para imaginar que esto podría tener que ver con las recientes polémicas de Rowling y en particular con sus comentarios contra las mujeres transgénero.

Después de todo, aunque Warner Bros no le ha quitado el apoyo y sigue trabajando con la escritora en Animales Fantásticos 3, su presencia en este especial que pretende celebrar la franquicia sin duda podría revivir la polémica que ha hecho tambalear a esta popular saga.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts será lanzado el 1 de enero de 2022 mediante HBO Max.