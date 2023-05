John Cena ahora lamenta haber cuestionado el amor de The Rock por la lucha libre a raíz de su trabajo en el cine

Antes de enfrentarse sobre un cuadrilátero, John Cena y Dwayne “The Rock” Johnson estuvieron enfrascados en una rivalidad de palabras.

En su momento de mayor apogeo en la WWE, en donde era recurrentemente el campeón y nadie le podía hacer el peso, Cena disparó contra Johnson y su nueva etapa como estrella de cine. De hecho, en una entrevista con The Sun en 2008, el sucesor natural del “campeón del pueblo” llegó a cuestionar el “amor” de The Rock por la lucha libre.

“En un momento, él amaba la lucha libre y quería hacerlo toda su vida. Explícame por qué no puede regresar para un show del 15 aniversario o por qué no puede hacer una aparición en Wrestlemania. En pocas palabras, es porque quiere ser actor. No hay nada de malo en eso, es un actor muy talentoso, tiene mucho éxito y ha logrado mucho por sí mismo, pero estar asociado con el entretenimiento deportivo no beneficia mucho a su carrera como actor. Solo ayuda al público del entretenimiento deportivo, así que entiendo por qué no regresa”, afirmó. “Simplemente, no me engañes y me digas que amas esto cuando solo lo estás haciendo para hacer otra cosa. Eso es lo único que me molesta de verdad”, dijo John Cena.

Ese tipo de declaraciones no agradaron a Johnson, quien posteriormente se vio involucrado en tres Wrestlemania con Cena, interviniendo en un combate titular, luego derrotándolo en el show de shows y, finalmente, dándole el relevo y entregando el campeonato mundial de la WWE.

Y en ese sentido, ahora el propio John Cena reconoce que se equivocó al disparar en contra del “hombre más electrizante” y no ver el otro lado de la historia.

“Me volví egoísta y yo, viviendo la WWE en ese momento sin tener ningún concepto de crecimiento o perspectiva de otra persona, tomé los comentarios de Dwayne [sobre el negocio] como algo no genuino”, dijo. “Mi perspectiva era que si amas algo, debes estar ahí todos los días. Qué hipócrita soy, porque aún amo la WWE y no puedo ir todo el tiempo. Y simplemente no veía eso. Fui tan egoísta”, recalcó en conversación con el podcast Happy Sad Confused.

“En lugar de decir: ‘Oye, amigo, me gustaría intentar hacer esto para engancharte de nuevo y tal vez podamos colaborar y hacer algo realmente grande’, yo simplemente pensé: ‘Al diablo con esto, voy a enfrentar a este tipo. Esta es una oportunidad. Voy a derribar la puerta’”, recordó. “Y fui diligente y entiendo por qué se enfadó”.

Al mismo tiempo, ahora reconoce que The Rock y Dave Bautista han logrado “romper barreras” e inclusive han “trascendido de forma artística” con su salto al cine y la televisión, pero su postura terminó provocando una tensión innecesaria. “Pero yo simplemente me volví egoísta y quería una lucha estelar en el cartel principal porque pensé que eso mejoraría lo que yo creía que era el negocio. Eso fue de corta visión y egoísta. ¡Funcionó! Pero funcionó a costa de dos personas que no se comunicaron y casi pusieron en peligro todo. Hubo un momento en el que había mucha tensión negativa entre nosotros y con razón”, finalizó.

Actualmente John Cena solo lucha de forma esporádica, perdiendo su último combate de Wrestlemania, mientras que la expectativa es que Dwayne Johnson vuelva a colaborar nuevamente con la WWE para concretar la lucha de ensueño contra Roman Reigns.