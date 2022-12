Kate Dickie interpretaría a la villana en la segunda temporada de Loki

Marvel Studios todavía no divulga muchos detalles sobre lo que ofrecerá la segunda temporada de Loki. No obstante, ya sabemos quién sería la encargada de interpretar a la antagonista principal.

De acuerdo a Deadline, Kate Dickie (Game of Thrones, The Green Knight) se sumó al elenco de Loki en un papel que aún no ese revelado pero que sería nada más ni nada menos que la villana de la próxima tanda de episodios de la serie encabezada por Tom Hiddleston.

La segunda temporada de Loki contará con Justin Benson y Aaron Moorhead como productores y directores. Todo mientras seguirá las andanzas del dios del engaño después de lo que sucedió con He Who Remains al final de la primera temporada. Aparte del regreso de Hiddleston como el personaje titular, la nueva temporada de Loki contemplará con el regreso de Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Eugene Cordero y Tara Strong, además de adiciones como Ke Huy Quan.

Se espera que Loki vuelva en 2023, pero Disney Plus no ha fijado una fecha oficial para su estreno.