La compañía de videojuegos Embracer Group se dividirá en tres compañías: Asmodee, Coffee Stain & Friend y Middle-earth Enterprises

Embracer Group, el conglomerado que agrupa diferentes empresas de videojuegos, se ha visto envuelto durante los últimos meses en una enorme reestructuración la cual ha llevado al cierre de estudios, despidos y cancelación de videojuegos. En este sentido, es que ahora el conglomerado nórdico ha anunciado que se dividirá en tres compañías: Asmodee, Coffee Stain & Friend y Middle-earth Enterprises.

De acuerdo a lo que dieron a conocer en el caso de Asmodee Group, esta se enfocará en editar juegos de mesa, teniendo bajo su marca licencias como Ticket to Ride, 7 Wonders, Azul, Catan y Exploding Kittens.

Por otro lado, Coffee Stain & Friends se encargará de los videojuegos independientes, así como los títulos de bajo y medio presupuesto (A y AA). Entre sus estudios estarán THQ Nordic y Ghost Ship, así como estudios de títulos free-to-play como Deca, Easybrain y CrazyLabs.

Finalmente, Middle-earth Enterprises, se encargará de los estudios AAA, reuniendo compañías como Crystal Dynamics (Tomb Raider), Dambuster Studios (Dead Island 2), Eidos Montreal (Marvel’s Guardians of the Galaxy), Flying Wild Hog (Shadow Warrior), Tripwire (Killing Floor), Vertigo Games (Arizona Sunshine), Warhorse Studios (Kingdom Come Deliverance) y 4A Games (Metro) entre otros.

De acuerdo a lo que explicaron, Asmodee será la primera compañía en separarse en los pr´poximos doce meses, mientras que Coffee Stain & Friends, lo hará durante el 2025.