La compañía de videojuegos Embracer Group selló un acuerdo para comprar Dark Horse

A comienzos de diciembre les contamos que Dark Horse, la compañía detrás de cómics como Sin City, Hellboy, Usagi Yojimbo y The Umbrella Academy, estaba considerando una potencial venta.

Bueno, aunque aún no ha pasado un mes desde aquel reporte, esta semana Embracer Group anunció con bombos y platillos que selló un acuerdo para comprar Dark Horse.

De acuerdo a lo establecido en la página de la propia compañía, este martes Embracer Group firmó un acuerdo para adquirir Dark Horse Media. Hasta el momento no se ha revelado cuanto dinero desembolsó Embracer en esta transacción, sin embargo, el anuncio confirma que la empresa tomará el control de Dark Horse Comics, Dark Horse Entertainment y Things From Another World.

En la práctica eso implica que Embracer Group tendrá en sus mano el control de más 300 propiedades intelectuales de Dark Horse y obviamente el negocio de la publicación de cómics.

Embracer Group es una compañía sueca que nació como Nordic Games y que actualmente está vinculada a franquicias como Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur y TimeSplitters, entre otras.

En ese sentido, la empresa espera que su adquisición de Dark Horse sirva para “la futura explotación transmedia, incluida la creación de nuevos videojuegos”.

“No puedo expresar la emoción que siento cuando Dark Horse entra en este nuevo capítulo de nuestra historia. Las sinergias que existen con la red de empresas Embracer prometen nuevas y emocionantes oportunidades no solo para Dark Horse, sino también para los creadores y las empresas con las que trabajamos”comentó Mike Richardson, co- fundador y director ejecutivo de Dark Horse que continuará en su cargo tras la adquisición. “He tenido varias conversaciones interesantes con el director ejecutivo de Embracer, Lars Wingefors, y estoy muy impresionado con él y con lo que él y su equipo han construido. Debo decir que el futuro de nuestra empresa nunca ha sido tan brillante”.

Si bien el acuerdo para esta adquisición ya existe, todavía depende de la aprobación de las autoridades competentes y desde el propio Embracer estiman que recién podría sellarse a inicios de 2022.