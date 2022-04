La escena con una referencia LGBTQ que motivó la prohibición de Doctor Strange 2 en Arabia Saudita solo duraría 12 segundos

Un par de días después del primer reporte respecto a la cancelación del estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness en Arabia Saudita, surgieron nuevos detalles sobre qué habría motivado a ese país a eliminar los planes la presentación de esa película en su territorio.

Si bien inicialmente se reportó que esta censura a la secuela de Doctor Strange tendría que ver con la inclusión en su trama de America Chavez, un personaje que al igual que en los cómics será parte de la comunidad LGBTQ, ahora The Guardian explica que la prohibición de Multiverse of Madness en Arabia Saudita tendría que ver específicamente con un comentario realizado por el personaje de Xochitl Gomez.

De acuerdo a The Guardian, Nawaf Alsabhan, el supervisor general de clasificación de cine de Arabia Saudita, acusa que Disney no quiso remover una escena de Doctor Strange in the Multiverse of Madness donde America Chavez se refiere a sus “dos mamás”.

Por ahora se desconoce qué más implicaría la escena, sin embargo, esta información sostiene que aquel momento sería de “apenas 12 segundos” y aún así habría provocado la prohibición de la nueva película de Marvel Studios en Arabia Saudita.

Tengan en cuenta que en ese país al igual que en otras naciones del Medio Oriente tienen duras políticas contra la homosexualidad y por ende su postura apunta a que Disney debería editar esa breve escena para mostrar su nueva cinta sin problemas en sus territorios.

“Es solo (America Chavez) hablando de sus mamás, porque tiene dos mamás”, dijo Alsabhan. “Y estando en el Medio Oriente, es muy difícil pasar algo como esto. Se lo enviamos al distribuidor, y el distribuidor se lo envió a Disney, y Disney nos ha dicho que no están dispuestos (a cortar la escena)”.

Arabia Saudita no es el único país que ha frenado el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y en los últimos días se ha reportado que la película tampoco se exhibirá en Kuwait, Catar y Egipto.