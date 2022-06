La importancia de representación y la influencia de Kevin Feige: Una conversación con Bilall Fallah y Adil El Arbi, los directores de Ms. Marvel

Al ver el currículum de Bilall Fallah y Adil El Arbi sería fácil imaginar que el dúo detrás de películas como Bad Boys para siempre tendría en su carpeta a proyectos en una línea más de acción. No obstante, el futuro inmediato de estos directores está en el mundo de los superhéroes y, antes de presentar su película de Batgirl para DC, los cineastas comandaron dos episodios de Ms. Marvel, la nueva serie de Marvel Studios.

Durante una conferencia de prensa a la que Mouse tuvo la oportunidad de asistir, Adil & Bilall contaron que se sumaron a Ms. Marvel ya que consideraron que trabajar para Marvel Studios era el siguiente paso en su carrera después de Bad Boys, por lo que tras de conocer a Kamala Khan decidieron sumarse a la serie que se estaba desarrollando con el personaje.

“Nos sentimos afines a esa crisis de identidad de Kamala Khan. Y luego conocimos al gran Kevin Feige, y dijimos: ‘No podemos, no podemos ser parte de eso’. Así los convencimos. Y, alhamdulillah, nos dio la gran oportunidad de ser parte de este increíble proyecto. Gracias”, señaló El Arbi en esa instancia.

Pero aunque esa conexión del dúo con la historia de Kamala Khan pudo quedar como una simple razón para obtener el trabajo, en una entrevista con Mouse los cineastas nos explicaron que fue uno de los elementos que los ayudó a diferenciar a esta producción del resto del MCU.

Marvel Studios lleva poco más de un año estrenando contenido original en Disney Plus, sin embargo, la compañía ya ha presentado seis series originales y de aquí a fines de 2022 planea lanzar por lo menos tres programas más aparte de las películas que presentará en cines como Thor: Love and Thunder y Black Panther: Wakanda Forever.

Pero, aunque eso puede ser un verdadero deleite para los fanáticos, también existe el riesgo de que el público se aburra o simplemente opte por privilegiar otros contenidos en un panorama que cada vez ofrece más opciones para ver desde la comodidad de nuestra casa.

En ese sentido, aunque en los cómics la versión de Ms. Marvel de Kamala Khan no tardó en convertirse en un éxito, Bilall Fallah y Adil El Arbi esperan que en el MCU el programa del personaje pueda destacar tanto por el aspecto que resuena con ellos como por la historia de la adolescente fangirl titular.

“Nosotros tenemos una conexión realmente personal con Kamala Khan y los cómics. Somos belga-marroquíes, entonces estamos entre estos dos mundos, entre Bélgica y Marruecos. Lo mismo sucede con Kamaka Khan, ella está entre la cultura estadounidense y la cultura paquistaní islámica. Nosotros también somos musulmanes, entonces realmente nos conectamos personalmente con esa historia de ella tratando de encontrar su camino”, dijo Fallah. “Ella es una adolescente y en el mundo del MCU no tienes muchos de estos superhéroes adolescentes y es una historia de origen y también es un gran homenaje a los cómics en sí, que son muy coloridos y vibrantes. Entonces al tener esa animación y la música, la música étnica que pasa rápidamente en las secuencias de montaje, todo eso lo hace algo muy original para la serie y lo hace diferente del resto del MCU”.

“También es una historia más aterrizada que es un homenaje al fandom. Ella es una fan de estos Vengadores y ella aspira a ser parte de ellos, pero no cree que realmente un día podrá ser parte de ellos. Hasta que todo pasa. Entonces eso también es un homenaje a todos los fans, de que todos pueden ser un héroe”, agregó El Arbi.

Las animación a la que se refiere Fallah es un elemento que se hace presente rápidamente en el primer episodio de Ms. Marvel y básicamente consiste en secuencias animadas que se ven en el entorno de los personajes y ayudan a mostrar qué está pasando por la imaginación de Kamala.

De acuerdo a los directores, ese elemento visual no estaba en el guión original para la serie. No obstante, fue parte de su propuesta para el programa.

“La animación no estaba presente en el guión cuando llegamos al proyecto, pero queríamos encontrar una forma de traducir ese mundo de los sueños, ese mundo de fantasía donde Kamala Khan está todo el tiempo y amamos los cómics, amamos esa estética de cómics por lo que en realidad queríamos encontrar una manera de incorporar esa animación y también fue muy influenciado por (Spider-Man) Into The Spider-verse, Scott Pilgrim (vs The World) y esas cosas”, dijo El Arbi. “Pero sabíamos que era diferente de las otras cosas del MCU. No había otra película o una serie así, entonces teníamos que convencer a Kevin (Feige) e ideamos toda una presentación y explicamos por qué era importante hacer eso”.

“Y, gracias a dios, Kevin dijo: ‘Sí, háganlo’ y nos dio mucha libertad para jugar con eso, con esa animación inicial en stop-motion que (Kamala) hace, los murales que cobran vida mientras pasan en bicicleta, los mensajes de texto y todo eso. Fue muy divertido que nos permitieran hacer eso e imaginar ideas creativas para eso”, añadió.

Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, a estas alturas es una figura omnipresente en las producciones del MCU y Ms. Marvel no es una excepción. De hecho, el nombre del productor no tarda en aparecer cuando le preguntamos a los directores sobre cómo se decidió qué referencias al universo de Marvel Studios se incluirían en la serie.

“El guía de eso fue Kevin Feige, sabíamos que queríamos tener esta especie de reconstrucción histórica al principio de la serie para establecer dónde estaban nuestros personajes en el mundo y el efecto que eso tuvo. Pero fue Kevin quien realmente dijo: ‘pueden hacer esto, pueden hacer eso’. Y ahí fue cuando a todos se nos ocurrió la idea de que Scott Lang, Ant-Man, había hecho un libro o un podcast de su experiencia (de los eventos de Avengers: Endgame). Así fue como se nos ocurrió esa idea para explicar cómo Kamala Khan y la gente del mundo saben qué pasó”, contó El Arbi.

A diferencia de Moon Knight, Ms. Marvel cuenta con un montón de guiños y referencias al resto del MCU en sus primeros episodios y gran parte de ellas llegan por cortesía de la “Avengers Con”, un evento de cosplay, concursos y atracciones para los fanáticos de los Vengadores al que Kamala asiste junto a su amigo Bruno.

Aquella escena cuenta con varios detalles referentes a otros héroes de la franquicia de Marvel Studios, tantos que El Arbi sostiene que “hay demasiados easter eggs. Son muchos para contar”.

Y mientras es probable que los fanáticos se diviertan desmenuzando esa escena para encontrar referencias, los directores contaron que simplemente disfrutaron al máximo ese set.

“Nos estábamos sacando fotos, selfies, jugando con la máscara de Ant-Man”, dijo Fallah.

“Estábamos jugando con el martillo de Thor y todo eso. No podíamos parar y el productor tuvo que tomarnos y decir: ‘dirijan’”, complementó Fallah. “Porque estábamos siendo fanboys, entonces fue el mejor set en el que hemos estado”.

No obstante, en medio de toda la diversión Adil & Bilall no pudieron descifrar qué más se está tramando para el MCU.

“No podemos decir mucho, dejaremos que los fanáticos lo descubran. Nosotros también lo descubriremos porque no sabemos muchas cosas de lo que está pasando en las otras películas y shows”, indicó Fallah. “Nosotros estamos haciendo el mundo de Ms. Marvel y cada vez que le preguntamos a Kevin Feige: ‘¿Qué está pasando en Doctor Strange?’ ,‘¿Qué está pasando en Spider-Man?’. Él decía: ‘No, no pueden saber.’ Quédense en Ms. Marvel”.

“‘Quédense en su carril’”, añadió El Arbi.

“‘Si hay un problema les diremos, pero no les diremos por qué'. Entonces también estamos ansiosos por saber qué está pasando”, concluyó Fallah.

Después de Ms. Marvel la historia de Kamala Khan continuará con The Marvels, la secuela de Capitana Marvel que además del regreso de la heroína interpretada por Brie Larson continuará la historia de Monica Rambeau tras la aparición del personaje de Teyonah Parris en WandaVision. Sin embargo, por ahora los directores del primer y último capítulo de Ms. Marvel quieren que el foco esté en la historia de Kamala.

“Hicimos el primer y el último episodio y somos productores ejecutivos de toda la serie, entonces también estábamos ocupados con todos los otros episodios dirigidos por otros directores”, dijo El Arbi sobre su trabajo en la serie. “Lo que era importante para nosotros es que estaría este personaje que por un lado representaría a todas estas niñas musulmanas en todo el mundo y también a las mujeres musulmanas en nuestras vidas, mi esposa, la hermana (de Fallah), nuestras sobrinas y todo eso. Habría alguien a quien ellas podrían admirar y con quien identificarse”.

“Y al mismo tiempo (Ms. Marvel) cuenta una historia universal de alguien con quien todos pueden identificarse y ella es, ya sabes, esta niña encantadora que es un poco torpe, que trata de ser genial, pero es un poco torpe y rara”, añadió. “Y de repente tiene superpoderes y no está preparada y necesita crecer muy rápido y hacerse responsable. Tu creces con ella a lo largo de la serie, era muy importante arrancar con ella de una forma muy inocente e ingenua como una simple fan, pero de repente ella está allí. Ella está en ese mundo y necesita pelear contra la gente mala y todo eso. Eso es lo que más nos atrajo a esa historia”.

Ms. Marvel se estrenará este 8 de junio en Disney Plus.