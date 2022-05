La nueva serie de “Salvado por la Campana” fue cancelada

Otra serie ha sido cancelada, pero esta vez el verdugo no fue Netflix ni The CW. Según reporta Variety, esta semana el streaming Peacock decidió que no seguirá adelante con su nuevo programa de Salvado por la Campana (Saved by the Bell).

Esta serie que debutó en 2020 como un reinicio/continuación de la clásica producción que se emitió entre 1989 y 1993. Pero aunque se extendió por dos temporadas, con esta determinación Salvado por la Campana finalmente no tendrá un tercer ciclo.

“Estamos muy orgullosos de haber sido el hogar de la próxima versión de ‘Salvado por la campana’ tanto para los fanáticos nuevos como para los originales”, dijo Peacock en un comunicado. “‘Salvado por la campana’ ha sido un pilar cultural durante más de 30 años y la nueva serie, liderada por el entusiasmo de superfan de Tracey Wigfield y el humor ingenioso característico, continuó sin problemas el legado del programa, al mismo tiempo que permitió que más audiencias se sintieran vistas”.

“Estamos agradecidos con Tracey, Franco Bario, nuestros socios en UTV, el querido elenco y los fanáticos que han continuado defendiendo uno de los programas más icónicos de todos los tiempos”, concluyeron.