La película de Flash Gordon de Taika Waititi ahora sería live-action

Cuando surgieron los primeros reportes respecto a la película de Flash Gordon de Taika Waititi se indicó que el director de Thor: Ragnarok podría escribir y dirigir una apuesta animada basada en el clásico personaje. Pero parece que desde aquel entonces Waititi cambió de opinión y ahora estaría trabajando en una producción live-action.

Pese a que desde 2019 no han existido muchas actualizaciones sobre este proyecto, en una entrevista con Collider el productor John Davis reveló que esta ya no sería una producción animada.

“Taika la está escribiendo. Fue una película que tuvo una gran influencia en su crecimiento. Es una de sus películas favoritas. Inicialmente me dijo: ‘Hagámosla animada’. Dije: ‘Está bien’. Luego nos metimos en (la película) y comenzamos a desarrollarla y él dijo: ‘No, hagámosla live-action’. Dije: ‘Aún mejor’”, contó Davis.

Por supuesto, aún no hay ni siquiera una sinopsis de esta apuesta. No obstante, Davis dio a entender que prácticamente esta película será Waititi desatado y además confirmó que su principal inspiración serán los cómics del personaje.

“(Waititi) tiene la visión más fantásticamente interesante para esta película y solo puedes saber que es Taika. Es lo que hace. Es la forma en que ve el mundo. Es el mejor tipo del mundo, es el hombre más divertido del mundo y piensa en un plano diferente. Esta película abarca todo lo que es especial sobre Taika y su visión”, dijo Davis.

Según el productor, él y Waititi habrían estado discutiendo sobre esta película desde el estreno de Hunt for the Wilderpeople en 2016.

En ese sentido, aunque Waititi tiene varios proyectos en carpeta para los próximos años, Davis confía en que tarde o temprano su película de Flash Gordon se concretará.

“Hemos pasado por el proceso de desarrollo, no el proceso de escritura, pero él ha presentado con gran detalle los personajes, la película, la entrada, de qué se trata, el tono, todo eso(...). No puedo esperar, pero lo esperaremos. Con suerte, lo conseguiremos”, sentenció el productor. “Mira (Waititi) hace muchas películas, ¿verdad? Lo creas o no, puede hacer un par de películas al año”.