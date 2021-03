La próxima película de Actividad Paranormal encontró a su elenco

La nueva película de Actividad Paranormal sigue tomando forma y poco más de un mes después de que se confirmara a Will Eubank (Happy Death Day, Underwater) como su director, esta nueva producción amparada por Blumhouse y Paramount Players presentó a su elenco.

Esta nueva película de Actividad Paranormal será la séptima entrega en la franquicia que arrancó en 2009 y al mismo tiempo intentará presentarse como una “reestructuración inesperada” de estas apuestas de terror.

Así, pese a que aún no hay muchos detalles sobre su trama, desde The Wrap revelaron que el elenco de esta película será encabezado por Emily Bader (Charmed), Roland Buck III (Chicago Med), Dan Lippert (Brooklyn Nine-Nine) y Henry Ayres-Brown (The Blacklist).

En estos momentos no hay detalles respecto a los personajes que interpretarán esos actores y mientras la trama de la película se mantiene en reserva solo está claro que mantendrá la premisa del “material encontrado” de las entregas anteriores.

La nueva película de Actividad Paranormal será producida por Jason Blum y Oren Peli, y se espera que debute a través del streaming Paramount+.