Las películas de Avatar: The Last Airbender ofrecerían un estilo de animación diferente a la serie

Si piensan en el universo de Avatar: The Last Airbender probablemente no tardarán mucho en recordar al estilo de animación de la serie original y es que esa apuesta estética no solo se plasmó en las aventuras de Aang, sino que también se dejó sentir en The Legend of Korra e incluso permaneció de cierta manera en los cómics. Pero aunque a estas alturas se podría decir que Avatar: The Last Airbender tiene un estilo distintivo, parece que la franquicia podría ofrecer algo distinto de la mano de sus nuevas películas.

Pese a que hasta la fecha prácticamente no existen detalles respecto a las cintas del universo de Avatar: The Last Airbender que se están desarrollando bajo el amparo del nuevo Avatar Studios, recientemente desde ViacomCBS, la empresa matriz de Nickelodeon, revelaron que estos proyectos podrían apostar por un estilo de animación CG para concretar sus propuestas.

“Uno de los otros grandes proyectos en los que estamos trabajando en el frente cinematográfico es Avatar. Firmamos un trato para traer de vuelta a los estudios a los creadores originales de Avatar. Comenzaron Avatar Studios y están en camino de desarrollar una serie de películas CG y una nueva serie de Avatar”, dijo Brian Robbins, presidente y director ejecutivo de Nickelodeon y director de contenido para niños y familias de Paramount +.

Para que tengan una referencia Avatar: The Last Airbender se presentó como una serie en 2D y la animación CG está más vinculadas a las apuestas en 3D como lo que hace Pixar. Pero claro, más allá de que estas cintas serán una saga que se realizará en CG aún se desconoce cuánto se distanciarán de la estética de Avatar: The Last Airbender y cómo eso se relacionará con su historia. Después de todo, esta franquicia ya ha experimentado con otros estilos con llamativos resultados como la historia del avatar Wan en The Legend of Korra.

Las películas de Avatar: The Last Airbender aún no tienen una fecha de estreno y por ahora tampoco hay más detalles sobre la nueva serie que fue confirmada por Robbins.