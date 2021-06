Las primeras reseñas dejaron una valoración positiva para Black Widow en Rotten Tomatoes

Ya empezó la cuenta regresiva para el estreno de Black Widow y mientras Marvel Studios sigue lanzando avances de la película, durante este martes comenzaron a aparecer las primeras reseñas de la nueva entrega del MCU.

A raíz de eso el indexador de criticas Rotten Tomatoes ya habilitó el apartado para las valoraciones de Black Widow y mientras la opinión del público tendrá que esperar hasta el próximo 9 de julio, al momento de la redacción de esta nota la película protagonizada por Scarlett Johansson ostenta un 85% de valoraciones positivas.

Dicha cifra se basa en 82 reseñas y se presenta junto a un consenso que dice: “Los temas más profundos de Black Widow se ahogan en toda la acción, pero sigue siendo una aventura independiente sólidamente entretenida que se completa con un elenco de apoyo estelar”.

Los porcentajes consignados en Rotten Tomatoes no son notas y más bien representan a la cantidad de críticos aprobados que han valorado positivamente a una cinta. En ese sentido, aunque las comparaciones no son precisas, con este tipo de estrenos siempre cabe ver cómo se posicionan dentro de su franquicia.

Así, en el caso de Black Widow las comparaciones se pueden dar en varios niveles.

Primero, en cuanto a las primeras películas en solitario de los superhéroes del MCU, Black Widow no es la cinta con mejor valoración ya que ese cetro es para Black Panther (97%). No obstante, la película de Nat tampoco tiene la peor valoración y está por sobre los porcentajes de aprobación que registraron Ant-Man (83%), Capitán América: The First Avenger (80%), Capitana Marvel (79%), Thor (77%) y The Incredible Hulk (67%).

Ahora, en cuanto al MCU en general, Black Widow supera a las mencionadas películas y sobrepasa por bastante a Thor: The Dark World (66%) que es la película con aprobación más baja del MCU. Sin embargo, está por debajo del montón de películas que tienen un 90% o más de valoraciones positivas y abarcan ambas películas de Spider-Man, Capitán América: Civil War, Capitán América: The Winter Soldier, The Avengers, Guardianes de la Galaxia, Thor: Ragnarok, Iron Man, Avengers: Infinity War, Avenger: Endgame y Black Panther.

Black Widow se estrenará el 9 de julio en los cines disponibles y mediante Disney Plus con cargo adicional, por lo que en una semana más podremos saber cómo se comparará esta recepción inicial a la cinta con el veredicto de los fanáticos.