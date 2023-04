Scarlett Johansson dijo que no volverá como Black Widow: “El capítulo ha terminado”

Pese a que Black Widow murió durante Avengers: Endagme, Scarlett Johansson volvió a interpretar a la espía durante Black Widow, la primera película en solitario Natasha Romanoff que ese estrenó en 2021.

En ese sentido, pese a que el personaje está muerto en la continuidad principal del MCU, existe un precedente para un posible retorno de Johansson como Black Widow. No obstante, aunque la oportunidad estaría en materia narrativa, aparentemente la actriz no estaría interesada en retomar ese papel.

Recientemente Johansson participó en “The Goop Podcast”, el podcast de Gwyneth Paltrow, y al tocar el tema de las películas de Marvel Studios señaló que su historia como Black Widow ya es algo del pasado.

“Terminé”, dijo Johansson (vía Variety). “El capítulo ha terminado. Hice todo lo que tenía que hacer. También volver e interpretar a un personaje una y otra vez, durante una década, es una experiencia única”.

Johansson comenzó a interpretar a Natasha Romanoff/Black Widow en Iron Man 2 (2010) y durante esa misma aparición en “The Goop Podcast”, descartó los rumores sobre un supuesto conflicto con Paltrow en el set de esa película.

“La gente me pregunta: ‘¿Es cierto que tu y Scarlett Johansson no se llevaban bien en ‘Iron Man’?”, comentó Paltrow recordó. “¿Es eso un rumor? Fuiste muy amable conmigo en esa película. Estaba tan petrificada. ¡Eras muy amable conmigo! Podrías haber sido horrible. Estaba tan fuera de mi zona de confort en esa película. Nunca había hecho algo así antes. Además, habías establecido amistades muy profundas”, respondió Johansson antes de que ella y Paltrow expresaran que simplemente era agradable que hubiera otra mujer en un set dominado por hombres.

Si bien a estas alturas es imposible descartar de plano algo para el futuro del MCU, Johansson no es la primera actriz de la formación original de The Avengers en afirmar que no planea volver a la saga de Marvel Studios y recientemente Chris Evans también indicó que aún no quiere retomar el escudo del Capitán América.