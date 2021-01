Liam Neeson ha tenido conversaciones para reiniciar “¿Y dónde está el policía?”

The Naked Gun, también conocida en Latinoamérica bajo el nombre de “¿Y dónde está el policía?”, es una popular saga de comedia que para no pocos es simplemente irrepetible. No solo por las mentes creativas que la gestaron - el trío creativo de Jim Abrahams, David Zucker y Jerry Zucker -, sino que también por su protagonista: el gran Leslie Nielsen.

Pero aún así en Hollywood han explorado la realización de una nueva versión durante la década y aquella propuesta sigue en carpeta pese a que nunca ha despegado completamente. Así lo confirmó el actor Liam Neeson, quien volcó su carrera al terreno de la acción en los últimos años, pero ya se prepara para retirarse del género.

En conversación con la revista People, Neeson explicó a grandes rasgos que tanto Seth MacFarlane, creador de “Family Guy”, como el estudio Paramount se le acercaron para analizar la posibilidad de “revivir” a la la saga del detective Frank Drebin. “Esto o terminaría mi carrera o la llevaría en otra dirección. Sinceramente, no lo sé”, agregó.

Obviamente la idea sería mantener el estilo de la trilogía original, en la que Leslie Nielsen actuaba de forma seria mientras todo el resto del entorno era una completa parodia, en la línea de lo que explotó a partir de esa joya conocida como “¿Y dónde está el piloto?”.

Al mismo tiempo, Neeson ya ha colaborado ampliamente con MacFarlane, incluyendo películas como A Million Ways to Die in the West y Ted 2 o las series Family Guy y The Orville, por lo que una nueva colaboración tendría sentido. Pero por ahora no hay anuncio oficial sobe esta posibilidad.

Consideren que en diciembre de 2013 se anunció por primera vez la intención de reiniciar a la saga, pero en ese momento se reveló que Ed Helms (The Office) la protagonizaría. El proyecto nunca avanzó, mientras David Zucker, director de la primera y tercera película, en algún punto reveló que trabajaba en una secuela centrada en el hijo de Frank Debrin. Pero aquello tampoco despegó.