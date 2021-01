Liam Neeson aseguró que planea retirarse de las películas de acción

Si son fanáticos de las películas de acción protagonizadas por Liam Neeson, les tenemos una mala noticia. En una entrevista con Entertainment Tonight a propósito del estreno de su nueva cinta, The Marskman, Neeson aseguró que planea retirarse de ese tipo de entregas.

Liam Neeson cuenta con un montón de películas en su currículum, sin embargo, su carrera como protagonista de cintas de acción comenzó en 2009 con Taken (Búsqueda Implacable), una entrega que no solo dio pie a dos películas más sino que también propició que Neeson comenzara a encabezar varios proyectos relativamente similares como The Commuter, Cold Pursuit y The Grey.

Pero, aunque Neeson sostiene que le “encanta golpear a chicos con la mitad de mi edad”, el actor contó que pretendería dejar de hacer ese tipo de películas después de completar sus próximos proyectos.

“Tengo 68 años y medio, (cumpliré) 69 este año”, dijo Neeson al ser consultado sobre su posible retiro de ese tipo de cintas. “Hay un par (de películas) más que voy a hacer este año - con suerte, si el COVID nos lo permite - hay un par en desarrollo y, entonces, creo que probablemente será así. Bueno, a menos que esté en un marco de Zimmer o algo así”.

Neeson no estableció un plazo fijo para su potencial retiro, pero en la misma entrevista comentó que comenzó a notar la carga de este tipo de producciones durante el rodaje de una de sus próximas películas.

“Acabo de terminar una película en Australia y tuve una escena de pelea con un niño, un actor encantador y dulce llamado Taylor, y a la mitad de la pelea miré hacia arriba, estaba sin aliento y a él no le costó un centavo y le dije: ‘Taylor, ¿qué edad tienes?’ Dijo, ’25 ‘ Y yo dije: ’¡Esa es la edad de mi hijo mayor!’”, sentenció el actor.

Por supuesto, este plan de retiro de Neeson no implica un final de su carrera y el actor planearía seguir participando de otro tipo de producciones. No obstante, también hay que tener en cuenta que todo podría quedar en nada porque anteriormente el actor ya había planteado que quería dejar de hacer ese tipo de cintas y finalmente continuó embarcándose en proyectos de acción.