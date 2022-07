Lightyear llegará en agosto a Disney Plus

Aunque todavía es posible encontrar funciones de Lightyear en algunos cines, Disney Plus ya fijó una fecha para el estreno de esa película en su plataforma.

Este martes el streaming anunció que la nueva película de Pixar sobre el personaje que inspiró al juguete de Buzz Lightyear de las películas de Toy Story llegará a su servicio sin costo adicional el próximo 3 de agosto.

Lightyear fue dirigida por Angus MacLane y se presentó a mediados de junio como una historia de ciencia ficción sobre el guardián espacial que inspiró al juguete amigo de Woody. En ese sentido, como parte de un movimiento que generó confusión, se eligió a Chris Evans (Steve Rogers/Capitán América de las películas de Marvel Studios) para realizar la voz de Buzz en lugar de Tim Allen. Todo mientras que el resto del elenco de voces en inglés incluía a Keke Palmer, Taika Waititi, Dale Soules, Peter Sohn y James Brolin, entre otros.

“Lightyear se ve increíble en la pantalla grande, por supuesto, pero estamos muy emocionados de traerla a Disney+”, dijo MacLane (vía Deadline). “Dedicamos años de nuestras vidas a esta película y estamos muy orgullosos de ella. Queremos compartirlo con tantas personas como sea posible. Disney+ no solo brinda a más fanáticos la oportunidad de ver ‘Lightyear’, sino que también nos brinda todos los medios para verlo una y otra vez”.

Durante su paso por la cartelera Lightyear no cumplió las expectativas de recaudación de Disney-Pixar y también enfrentó una controversia que llevó a su prohibición en varios países por una breve escena que incluía un beso lésbico.

Hasta la fecha Lightyear ha recaudado $213 millones de dólares a nivel mundial. No obstante, su pronto debut en Disney Plus no es un “castigo”, sino que es parte de una estrategia que también se ha aplicado a otros títulos de Disney como Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Encanto, pero que recién ahora se implementará para una producción de Pixar porque Lightyear es la primera cinta de esa compañía que pasó solo por cines tras el inicio de la pandemia.