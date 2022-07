Los directores de Batgirl creen que será necesario ver otras películas de DC para entender su “espagueti de Multiversos”

Aunque durante un tiempo se rumoreó que la película podría llegar durante este año, hasta el momento no hay muchos detalles oficiales sobre lo que mostrará la nueva cinta de Batgirl.

Si bien sabemos que la cinta será protagonizada por Leslie Grace como Barbara Grodon y también incluirá a otros personajes como la versión de James Gordon de J.K. Simmons y el Batman de Michael Keaton, por ahora no está claro cómo se relacionará esta producción con el resto de las apuestas que DC planea llevar a la pantalla grande o HBO Max durante los próximos meses.

Pero en lugar de disipar esas dudas, durante una reciente entrevista con el portal The Direct, los directores de Batgirl, Adil El Arbi y Bilall Fallah, plantearon nuevas interrogantes al respecto.

Concretamente los directores que recientemente trabajaron en la serie de Ms. Marvel compararon su experiencia colaborando con Marvel Studios en esa serie con el nivel de secretos que también manejaron por parte de Warner Bros durante la realización de Batgirl.

“Bueno, ya sabes, daríamos la misma respuesta, porque también preguntaríamos: ‘Oh, tienes a J.K. Simmons del Snyderverse y tenemos a Michael Keaton del Burtonverse. ¿Cuál es la situación allí?’ Y ellos (Warner Bros) decían: ‘No se preocupen por eso. Tenemos un plan’”, indicó El Arbi. “Realmente nunca nos explicaron ese aspecto, pero supongo que tendrán que ver las otras películas para entender qué sucede, cuál es la razón por qué terminamos en una especie de espagueti de Multiversos en ese aspecto. Va a ser un espagueti delicioso, de eso estoy seguro”.

De acuerdo a lo que se ha anticipado hasta ahora, se supone que la película de The Flash no solo tendrá la misión de presentar una historia de Barry Allen, sino que también tratará de poner un orden a la continuidad de las películas de DC de la mano de una trama que involucrará en el Multiverso.

Pero mientras el estreno de The Flash está planificado para julio de 2023, Batgirl aún no fija una fecha oficial para su debut y de hecho aún no se confirma si su estreno será o no en HBO Max.