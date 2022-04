Warner Bros estaría considerando un estreno en cines para la película de Batgirl

La película de Batgirl finalmente podría estrenarse en cines o al menos esa es la opción que estaría evaluando Warner Bros. en estos minutos.

De acuerdo a un reporte de Puck News, actualmente Warner Bros estaría debatiendo qué hacer con el estreno de la película de Batgirl porque aunque inicialmente este proyecto fue ideado para potenciar a HBO Max con un lanzamiento exclusivo en esa plataforma, aquella era una idea impulsada por Jason Kilar y, como ese ejecutivo ya no está en la empresa, Toby Emmerich y compañía estarían evaluando un eventual cambio en el plan de estreno de la película que será protagonizada por Leslie Grace como Barbara Gordon.

La película de Batgirl terminó su rodaje un par de semanas atrás y, según Puck News, contó con un presupuesto de $70 millones de dólares por lo que Warner Bros estaría evaluando inyectar un poco más de dinero a la música y efectos visuales de la cinta para llevarla a los cines.

Pero por ahora no habría ninguna decisión oficial al respecto y pese a que Warner Bros consideraría un buen augurio que The Batman tenga un buen desempeño en HBO Max pese a todo lo que recaudó en cines, aparentemente todavía no hay una determinación final sobre la película dirigida por Bilall Fallah y Adil El Arbi.

Batgirl será encabezada por Leslie Grace como Barbara Gordon/Batgirl y también contará con Michael Keaton como Bruce Wayne/Batman, J.K Simmons como Jim Gordon y Brendan Fraser como Firefly. La película aún no tiene una fecha de estreno, pero si se concreta el cambio en los planes para su debut, seguirá lo sucedido con Blue Beetle, otra cinta ideada para HBO Max que eventualmente fijó su estreno en cines.